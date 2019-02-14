Путин направил приветствие участникам XII Зимнего фестиваля искусств

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи. Текст телеграммы опубликован в четверг на сайте Кремля.

"Этот замечательный фестиваль, вдохновителем и бессменным руководителем которого является выдающийся музыкант современности Юрий Абрамович Башмет, по праву считается одним из ярких, успешных проектов международного гуманитарного сотрудничества, подлинным украшением культурной жизни Сочи и всей страны", - говорится в телеграмме.

По словам президента, фестиваль "славится интересной, насыщенной программой, дружеской, одухотворенной, праздничной атмосферой".

Зимний международный фестиваль искусств ежегодно проводится в Сочи. В этом году он будет проходить до 24 февраля. С 2011 года Сочинский фестиваль входит в Европейскую ассоциацию фестивалей, а с 2017 года - в Международную театральную лигу "Шелковый путь".