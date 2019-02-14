Мединский предлагает обязать школьников вести "культурные дневники"

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Минкультуры и Минпросвещения РФ планируют включить культурные нормативы для школьников в учебную программу, сообщил в четверг министр культуры России Владимир Мединский в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы сейчас работаем над созданием одного межведомственного проекта совместно с Министерством просвещения. Он будет называться "Культурные нормативы для школьника". Идея заключается в том, чтобы интегрировать в учебную программу культурные компоненты", - сказал Мединский.

По его словам, это означает, что школьники должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько хороших фильмов в год, "желательно отечественных".

Затем они должны будут поделиться своими впечатлениями "в специально созданном бумажном или электронном дневнике", отметил Мединский.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.