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Российский инвестиционный форум - 2019

Мединский предлагает обязать школьников вести "культурные дневники"

Речь идет о записи учащимися своих впечатлений после посещения выставок, музеев, спектаклей и киносеансов
Министр культуры России Владимир Мединский Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Министр культуры России Владимир Мединский
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Минкультуры и Минпросвещения РФ планируют включить культурные нормативы для школьников в учебную программу, сообщил в четверг министр культуры России Владимир Мединский в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы сейчас работаем над созданием одного межведомственного проекта совместно с Министерством просвещения. Он будет называться "Культурные нормативы для школьника". Идея заключается в том, чтобы интегрировать в учебную программу культурные компоненты", - сказал Мединский.

По его словам, это означает, что школьники должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько хороших фильмов в год, "желательно отечественных".

Затем они должны будут поделиться своими впечатлениями "в специально созданном бумажном или электронном дневнике", отметил Мединский.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

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Мединский, Владимир РостиславовичРоссияРоссийский инвестиционный форум - 2019
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