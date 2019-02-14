Выставка работ русскоязычных фотографов и дизайнеров прошла на Неделе моды в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Выставка работ русскоязычных фотографов "Пластика движения" прошла в Нью-Йорке во время Недели моды. Как рассказала в среду куратор международного "Арт-Альянса", организовавшего экспозицию, редактор журнала Elegant New York Татьяна Бородина, свои работы представили многие художники из разных стран, в том числе театральный фотограф Нина Аловерт.

Герои ее снимков - балетные артисты и актеры ведущих театров, мировые звезды и подающие надежды дебютанты. "Она снимает танец на протяжении вот уже более пятидесяти лет в разное время и на разных континентах, некоторые из ее работ отделены друг от друга десятилетиями и тысячами километров", - отметила Бородина. По ее словам, Аловерт "обладает уникальной способностью распознать и показать силу индивидуального таланта каждого, кому посчастливилось быть перед ее камерой".

Посетители выставки могли, в частности, увидеть снимок, на котором запечатлена массовая сцена из балета Бориса Эйфмана "Роден", а также фотографию Андриса Лиепы в роли Курбского в балете Прокофьева "Иван Грозный".

Среди других художников, представивших свои фотографии в Нью-Йорке, - Зоя Андерсон, Марина Тычинина, Марина Трошина. Снимки охватывают разные жанры - от классики до концептуализма и сюрреализма - и сделаны как пленочной, так и цифровой камерой.

Фотоэкспозиция стала частью более широкой выставки, организованной "Арт-Альянсом" в рамках Недели моды. Свои работы, в том числе коллекции одежды и украшения, здесь также представили русскоязычные дизайнеры и ювелиры.

"Каждый из участников получил целую стену, чтобы представить серию своих работ и серьезно заявить о себе и своем творчестве, - сказала Бородина. - Таким образом, мы создали несколько персональный выставок, собранных под одной крышей в единую концепцию, посвященную моде и искусству, совершенству и красоте человека".

Впервые художественная выставка, организованная "Арт-Альянсом", вошла в календарь Недели моды в Нью-Йорке осенью 2017 года. В ходе нынешней Недели моды, которая в среду завершилась в крупнейшем городе США, ведущие мировые дизайнеры представили новые коллекции одежды, обуви, украшений и модных аксессуаров предстоящего осенне-зимнего сезона 2019-2020 годов. Вслед за Нью- Йорком аналогичные Недели пройдут в Лондоне, Милане и Париже.