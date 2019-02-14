Все картины Третьяковки застрахованы на время экспонирования с выплатой до $1 млн

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Коллекция Третьяковской галереи полностью застрахована на период временных выставок, в случае ущерба выплаты могут составить до $1 млн. Об этом в четверг ТАСС сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

"Что касается Третьяковской галереи, мы осенью оформили страховой полис "Ингосстраха" на всю постоянную коллекцию и на временные выставки, то есть при нахождении их в Третьяковской галерее на время экспонирования с выплатой ущерба до $1 млн. Сейчас все экспонаты застрахованы, и все последующие экспозиции, в соответствии с этим полисом, застрахованы", - сообщила она.

27 января с выставки в Третьяковской галерее в Москве была похищена картина Куинджи "Ай-Петри. Крым". Преступника задержали по горячим следам в поселке Заречье Московской области, похищенную картину нашли на стройке в Одинцовском районе и вернули на выставку.

По итогам проверки гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова получила выговор за нарушения инструкций по хранению музейных ценностей и их учету, а также приказа министерства "Об утверждении типовых требований по инженерно-технической укрепленности и оборудованию техническими средствами охраны учреждений культуры, расположенных в зданиях - памятниках истории и культуры".

Кроме того, Минкультуры рекомендовало применить дисциплинарные взыскания в отношении некоторых сотрудников галереи и доложить об их исполнении. Речь идет об освобождении от должности начальника службы безопасности, о выговоре начальнику выставочного отдела, ответственному хранителю выставки, начальнику отдела музейных смотрителей, главному хранителю, главному инженеру учреждения, заведующему сектором отдела музейных смотрителей, а также некоторым сотрудникам службы безопасности.

В Минкультуры подчеркнули, что обеспечение должного уровня безопасности музеев находится на особом контроле главы министерства и вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец.