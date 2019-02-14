Умер певец Сергей Захаров

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Советский и российский эстрадный певец Сергей Захаров умер на 69-м году жизни, сообщил ТАСС в четверг источник из его окружения.

Собеседник агентства дату смерти не уточнил, но рассказал, что он скончался от сердечной недостаточности. Место и время прощания пока не определены.

Певец родился 1 мая 1950 года в Николаеве. Во время учебы на отделении музыкальной комедии Музыкального училища им. Гнесиных в Москве стал солистом Государственного эстрадного оркестра под руководством Леонида Утесова. Учебное заведение не окончил. В 1973 году ушел работать в Ленинградский мюзик-холл и перешел в Ленинградское музыкальное училище им. Римского-Корсакова.

В 1975 году Захаров снимался в музыкальном фильме "Небесные ласточки" Леонида Квинихидзе, в котором сыграл одну из главных ролей. Он побывал с гастролями в 43 странах мира, где выступал с программой русской романтической музыки, произведениями Рахманинова, Чайковского, Глинки, с ариями из оперетт.