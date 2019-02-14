Урин: при желании Нетребко может петь в любом репертуарном спектакле Большого театра

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Народная артистка РФ Анна Нетребко, живущая в Вене и выступающая по всему миру, может при желании принять участие в любом репертуарном спектакле Большого театра России, который подходит для ее голоса. Об этом в беседе с ТАСС в четверг заявил генеральный директор ГАБТ Владимир Урин в ответ на интервью певицы, которое она дала корреспонденту агентства в Вене.

В интервью Нетребко, в частности, сообщила, что подписала контракт с Большим театром России на участие в одной из постановок, которая будет в отдаленном будущем, поэтому пока не может раскрывать конкретные сроки и название спектакля.

По словам Анны, она "хотела бы петь в Большом театре хоть завтра", но пока не видит постановок, в которых могла бы принять участие. При этом, Нетребко отметила, что, если говорить о партиях, которые подходят для ее голоса, она бы выделила оперу "Евгений Онегин" и, может быть, "Пиковую даму".

"Я очень рад, что Анна Юрьевна Нетребко, одна из выдающихся певиц мировой оперной сцены, изъявляет желание работать в Большом театре, - сказал гендиректор ГАБТ Владимир Урин. - Более того, у нас действительно подписан контракт на постановку нового спектакля. Мы пока не открываем секрет, какого именно. Но, естественно, когда будем объявлять планы, скажем о том, что она будет петь".

Урин рад и тому, что Нетребко хотела бы спеть в спектакле текущего репертуара. "В текущем репертуаре не так много спектаклей, где есть партии для Анны Юрьевны", - согласился с певицей руководитель ГАБТ. "У нас еще нет "Евгения Онегина", он только готовится к постановке, а "Пиковую даму" я с удовольствием ей дам", - заверил он, добавив, что у Нетребко очень плотный график, и в нем найти время и соотнести его с возможностью выступления в Большом театре достаточно сложно.

"Я надеюсь, что мы в самое ближайшее время увидимся с Анной Юрьевной и обсудим возможные реальные сроки", - сказал Урин. По его словам, Большой театр сделает все для того, чтобы Нетребко чаще пела на его сцене. "Большой театр в этом очень заинтересован. Как всегда, это будет событие и для самого театра, и для зрителей", - заключил руководитель ГАБТ.

Репертуар Нетребко

В репертуаре Анны Нетребко - роли в операх Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и других композиторов. Сопрано регулярно выступает на лучших российских и зарубежных площадках, таких как Мариинский театр, Метрополитан-опера, Карнеги-холл, Венская государственная опера и другие.

В ноябре 2018 года Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов представили на исторической сцене Большого театра свою новую программу "Верди гала", которая состояла исключительно из арий итальянского композитора. Дебют Нетребко в ГАБТ состоялся в 2016 году в опере Джакомо Пуччини "Манон Леско".