Трегулова: страхование коллекций на выставках может стать неподъемной ношей для музеев

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Многие музеи задумаются о страховании своих картин на период выставок после кражи полотна Куинджи из Третьяковской галереи, но без участия спонсоров эти расходы могут стать неподъемной ношей. Такое мнение в четверг ТАСС высказала генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

В январе в музее произошла кража картины Архипа Куинджи.

"В принципе, крупнейшие музеи не страховали на период экспонирования временные выставки, по крайней мере, экспонаты из государственного музейного фонда РФ. Но сейчас, чтобы обезопасить себя от возможных претензий, возможных случаев ущерба и вытекающей необходимости оплачивать этот ущерб, думаю, что музеи над этим задумаются", - сказала она.

Трегулова считает, что в случаях, когда речь идет о выставках, которые делаются на спонсорские деньги," можно эту статью расходов вставлять в бюджет".

"Но для ряда музеев это может быть неподъемная ноша", - подчеркнула она.