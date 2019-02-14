Мединский: налоговые вычеты для меценатов дают новый стимул для инвестиций в культуру

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Поправки в закон о меценатстве, предусматривающий введение налоговых льгот для граждан и организаций, оказывающих финансовую помощь учреждениям культуры, дадут новый стимул для развития культурной жизни в регионах России. Об этом заявил в четверг министр культуры РФ Владимир Мединский, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Есть одна статья [в законе], которая предоставляет право включать в состав так называемого инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль все пожертвования, направляемые в учреждения культуры либо эндаумент-фонды. То есть, по сути, можно направить сумму, сопоставимую с прибылью, было бы желание <…> Эта норма, по сути, носит революционный характер, в данном случае мы подали руку нашей провинции и тем предпринимателям, которые готовы были бы существенно инвестировать в организацию культуры либо их эндаумент-фонды", - сказал он.

По словам Мединского, размер вычета каждый регион может устанавливать самостоятельно. "Размер этого налогового вычета уже определяется законодательством субъектов РФ, потому что в данном случае налог на прибыль расщепляется, и существенную долю средств получает субъект, и Федерация не хотела бы решать за субъект, какого рода льготу надо предоставлять меценатам", - отметил министр.

Он добавил, что с 2019 года законом предусмотрено предоставление физическим лицам социального налогового вычета в размере до 30% от суммы дохода, который подлежит налогообложению. Размер вычета, категории учреждений культуры и некоммерческих организаций также устанавливаются законами субъектов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.