Эксперт: изменение ставки авторских сборов в России несет риски для правообладателей

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Забелин/. Пересмотр порядка сбора авторского вознаграждения за использование музыки в кино в России несет риски для самих правообладателей. Такое мнение высказал в четверг ТАСС председатель правления Российского авторского общества Максим Дмитриев.

Ранее ряд СМИ сообщил о предложении Ассоциации владельцев кинотеатров, объединяющей более половины коммерческих кинозалов в РФ, о пересмотре порядка сбора авторского вознаграждения за использование музыки в кино. Уполномоченной организацией, которая занимается сборами и выплатами вознаграждения в пользу авторов, является Российское авторское общество.

"Говорить об инициативе по кардинальным изменениям нынешней системы сборов и выплат, которая демонстрирует устойчивость и положительную динамику, не имеет ни экономических, ни организационных обоснований, но при этом несет риски для правообладателей", - считает Дмитриев.

Он добавил, что после автоматизации финансово-учетных операций в Российском авторском обществе, которая состоялась в 2017 году после смены руководства организации, система сбора и выплат вознаграждений стала более структурированной, прозрачной и абсолютно исключающей влияние человеческого фактора. "У правообладателей есть личный кабинет, в котором отображается вся информация об использовании произведений и положенных выплатах. Примечательно, что с учетом сниженных ставок динамика сборов и выплат в пользу авторов в последние годы выросла", - отметил он.

По словам Дмитриева, налаженная и автоматизированная система сборов Российского авторского общества позволяет снизить ставки для кинотеатров, тем самым соблюсти интересы обеих сторон. "При этом внедрение любой новой системы будет сопряжено со значительными временными и финансовыми затратами, где главной пострадавшей стороной в переходный период вновь станут правообладатели", - сказал он.

Авторов система устраивает

В свою очередь композитор и актер Иван Бурляев отметил, что предложение о пересмотре "вызывает удивление, учитывая существенное снижение установленной законодательством ставки для кинотеатров". "Российское авторское общество декларирует определенный процент, который должен выплачиваться авторам, но благодаря недобросовестным кинотеатрам, которые затевают судебные разбирательства или просто уклоняются, этот процент чуть ниже, чем должен быть", - пояснил он ТАСС.

Схожую точку зрения выразил композитор Олег Воляндо подчеркнув, что разрушать существующую систему не нужно, и призвал заняться ее усовершенствованием. "Существует Единая автоматизированная информационная система, где я могу просто посмотреть количество проданных билетов, <...> именно с валовой продажи этих билетов я могу понимать, какую сумму вознаграждения я могу получить как автор, - пояснил он ТАСС. - Рушить эту систему вообще нельзя, <...> наоборот, это надо развивать. Я не представляю, как кинотеатры тогда будут разбираться с авторами".

О системе

Сама система гонораров была утверждена правительством России в 1994 году, при платном для зрителей входе в кинотеатры авторское вознаграждение составляло 3% от суммы валового сбора, поступившего от продажи билетов. В 2010 году было решено ввести принципиально новый подход в применении дифференцированных ставок авторского вознаграждения, который действует по сей день.

Базовая ставка авторского вознаграждения снизилась с 3% до 1,2%, для сетевых кинотеатров утверждена ставка в размере 1%, для кинотеатров, в репертуаре которых значительная доля кинофильмов для детей или входящих в программу развития российского кинопоказа, - ставка 0,8%, а для вновь открывающихся кинотеатров - ставка 0,5% с последующим ежегодным повышением до 1,2%. При демонстрации кинофильма с бесплатным для зрителей входом, авторское вознаграждение не подлежит выплате.