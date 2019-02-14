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СМИ: Бенедикт Камбербэтч сыграет сатану в сериале "Благие знамения"

Отмечается, что актер появится в шестой серии

Актер Бенедикт Камбербэтч сыграет сатану в экранизации книги "Благие знамения" Нила Геймана и Терри Пратчетта. Об этом сообщил журнал Variety.

"Камбербэтч будет гигантским анимированным сатаной 400 футов ростом", - рассказал изданию Гейман, который выступит продюсером и сценаристом проекта. Он добавил, что звезда "Шерлока" появится в шестой серии сериала.

Роль Бога сыграет актриса Фрэнсис МакДорманд. Также в экранизации появятся актеры Джек Уайтхолл, Майкл МакКин, Миранда Ричардсон, Джон Хэмм и Ник Офферман.

Над сериалом, всешесть эпизодов которого выйдут 31 мая, совместно работают студии BBC и Amazon.

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