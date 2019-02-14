В Министерстве культуры разработали план усиления системы безопасности в музеях

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Новый заместитель министра культуры РФ, Николай Овсиенко, назначенный на пост 8 февраля, представил комплексный план по совершенствованию системы безопасности в музеях. Об этом сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец в четверг в интервью телеканалу НТВ на полях Российского инвестиционного форума, проходящего в Сочи.

"Неделю назад в Министерстве культуры произошло новое кадровое назначение: назначен новый заместитель министра, который отвечает, в первую очередь за систему безопасности. Он уже представил очень серьезное комплексное решение, потому что в современном мире система безопасности должна быть принципиально другой, она должна опираться на те технические средства, которыми мы располагаем и на те новые возможности, которые эти средства нам дают. Эта система она сейчас уже где-то установлена, где-то она доустанавливается, но это, все-равно, комплекс мер", - сказала Голодец.

Ранее сообщалось, что специалисты группы компаний "Стрелец" создали новую систему охраны объектов, в том числе картин. Нововведение уже используется в Третьяковской галерее, сообщил журналистам исполнительный директор группы компаний Михаил Левчук. Новая система была представлена вице-премьеру РФ Юрию Борисову во время посещения технополиса "Эра" в Анапе.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.