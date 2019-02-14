Три выставки открылись в Москве в рамках биеннале "Мода и стиль в фотографии"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Выставка фотографий Альберта Уотсона для календаря Pirelli, а также проекты Жерара Юфера и Игоря Верещагина открылись в четверг в рамках XI Московской международной биеннале "Мода и стиль в фотографии 2019" в Мультимедиа Арт музее (МАММ), передает корреспондент ТАСС.

Фотограф Альберт Уотсон стал автором 46-го выпуска календаря Pirelli, съемки для которого проходили в апреле 2018 года в Майами и Нью-Йорке. В экспозицию, представленную в МАММ, вошли 40 цветных и черно-белых снимков формата 16:9. Героями фотографий стали супермодель Джиджи Хадид, американский дизайнер Александр Вэнг, звезды Американского театра балета Мисти Коуплэнд и Кельвин Ройал III, модель и актриса Летиция Каста, танцовщик Сергей Полунин, актриса Джулия Гарнер и шведская модель Астрид Эйка.

По замыслу Уотсона, выставка "Сила мечты", которая пройдет до 12 мая 2019 года, - кинематографический проект. "Альберт Уотсон снял потрясающий календарь, он снял кино в картинах и сделал это специально. Этот календарь построен как кадры из кино. Там четыре разных истории, в каждой из них есть свой сюжет, свои герои", - отметила на открытии заместитель директора по выставочной деятельности музея Анна Зайцева.

Другая экспозиция - проект "Один день в музее" Жерара Юфера, в котором он исследует музей, выступая в роли художника, антрополога и социолога. Выставка продлится до 31 марта 2019 года. МАММ получил фотографии Юфера в дар от Французского культурного института.

"В этот раз Жерар Юфера представляет дивный тончайший проект, который называется "Один день в музее". Такая невероятная наблюдательность, соединенная с чувством юмора, сродни парадоксу, - поделилась директор музея Ольга Свиблова. - Я думаю, сейчас мы Жерара Юфера откроем, и он опять пойдет снимать: вы его не заметите, а потом мы опять увидим, какие мы в музее".

Разные визуальные языки

Выставка российского фотографа Игоря Верещагина "Необъективная реальность" демонстрирует съемки фотографа 70-х годов, а также его избранные работы, связанные с музыкантами, и его последние работы, снятые в 2000-е годы. Экспозиция будет работать до 14 апреля 2019 года.

"Этим летом мы раскопали очередной пласт фотографического архива Игоря [Верещагина], это 1970-80-е годы. Это действительно интересно, потому что, когда мы смотрели этот материал было такое ощущение, будто это снимали совершенно разные люди", - рассказала Зайцева.

По ее словам, фотограф в это время создавал совершенно разные работы. "Игорь имел официальную фотографическую жизнь в качестве руководителя фотостудии алюминиевого завода в Братске и он вел подпольную семейную фотографическую жизнь, которая построена совершенно на другом визуальном языке. Эти два пласта одинаково потрясающие по качеству исполнения, мы постарались столкнуть их и вам показать", - подчеркнула она.

О биеннале

Тема XI Московской международной биеннале "Мода и стиль в фотографии - 2019" обозначена как "Близкое - далекое". Всего программа биеннале включает около 40 выставок, которые проходят в Мультимедиа Арт музее, "Манеже" и на других выставочных площадках.