Мировая премьера оперы "Влюбленный дьявол" состоится в Москве

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Мировая премьера единственной оперы российского композитора Александра Вустина "Влюбленный дьявол" состоится в пятницу на сцене Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ). Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Ирина Горбунова.

"Второе столетие своей истории Музыкальный театр начинает с грандиозного события - мировой премьеры оперы Александра Вустина "Влюбленный дьявол", - сказала собеседница агентства. - Автор оперы - композитор Александр Вустин - не верил, что когда-нибудь эта партитура может быть исполнена. Пришедшие на спектакль услышат весьма необычное сочинение с большим количеством перкуссии, весьма своеобразным набором инструментов".

О сюжете

В основе сюжета - повесть Жака Казота, написанная в XVIII веке.

"Сочинение оперы было вызвано не заказом, а дружеским предложением и, если хотите, внутренним побуждением, - процитировали в пресс-службе Вустина. - Судьба Жака Казота, погибшего на гильотине, созвучна перипетиям ХХ века, перевернувшего прежние устои жизни. Именно такому человеку было суждено создать пророческую повесть о влюбленном дьяволе".

Либретто написал Владимир Хачатуров, решив, что в этой повести есть все составляющие для того, чтобы сочинить весьма занимательную оперу: страстная и не без странности любовная история, невероятные приключения, яркие характеры героя и героини.

О постановщиках

Постановщиком спектакля стал художественный руководитель оперы МАМТ Александр Титель. "В романе "Влюбленный дьявол" интересна постановка вопроса: в литературной традиции дьявол - обычно мужчина [Мефистофель, булгаковский Воланд], а у Казота в роли князя тьмы выступает прелестная девушка. Для меня эта партитура непривычна и по музыкальным ощущением: с таким составом оркестра, где доминирует перкуссия, я в опере еще не сталкивался", - признался режиссер.

Дирижером спектакля выступит всемирно известный маэстро Владимир Юровский. В российском оперном театре он работал лишь однажды - вместе с режиссером Дмитрием Черняковым представил премьеру оперы "Руслан и Людмила" в Большом театре, которой открывалась историческая сцена после реконструкции.

И режиссер, и дирижер независимо друг от друга остановили свой выбор именно на "Влюбленном дьяволе".

"Мы долго планировали с Владимиром Юровским поставить что-то современное. Мы начали искать, и вдруг сразу два разных человека назвали мне оперу Вустина "Влюбленный дьявол". Оказалось, что эта партитура пролежала у композитора в столе лет тридцать, когда с ней познакомился Владимир Юровский, она ему очень понравилась", - сказал Титель.

"Стенографическое оформление и костюмы выполнены по эскизам известного художника Владимира Арефьева. Партии в спектакле репетируют Антон Росицкий, Дарья Терехова, Дмитрий Никаноров, Роман Улыбин, Феликс Кудрявцев, Максим Осокин, Наталья Зимина и другие", - перечислила пресс-атташе МАМТ.

Она добавила, что спектакль будет показан только 8 раз - 4 в текущем сезоне и 4 в следующем.