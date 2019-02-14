Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета стартует в Сочи

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Двенадцатый по счету Зимний международный фестиваль искусств в Сочи откроется в пятницу на сцене Зимнего театра уже традиционным спектаклем "Не покидай свою планету" по "Маленькому принцу" Антуана де Сент-Экзюпери с участием Константина Хабенского и художественного руководителя смотра Юрия Башмета. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Не покидай свою планету" был создан в 2016 году Зимним международным фестивалем искусств совместно с московским театром "Современник" и поставлен Виктором Крамером на музыку Кузьмы Бодрова. Среди зрителей спектакля на юбилейном, десятом фестивале в Сочи был президент РФ Владимир Путин.

"Создавая музыкально-театральный спектакль на основе шедевра, который соперничает с Библией и "Капиталом" Карла Маркса во главе списка наиболее читаемых книг в мире, мы не пытались "экранизировать" или "переложить на язык сцены" известную с детства историю о маленьком мальчике с золотыми волосами, - предупредил маэстро Башмет. - Прежде всего, мы создавали фантазию на тему "Маленького принца". Фантазию, главным образом визуальную и музыкальную, а потому достаточно вольную".

Премьеры и знаменитые гости

В афише фестиваля - ряд премьер. На гала-концерте открытия 16 февраля впервые прозвучат сочинения Валерия Воронова, Патрика де Клерка и Жии Ванга. Самой необычной премьерой Фестиваля искусств обещает стать произведение, написанное нейросетью компании "Яндекс", - его исполнят на закрытии смотра 24 февраля. Все новинки в рамках фестиваля представит лично маэстро Башмет, который будет принимать участие в концертах в качестве солиста и дирижера своих коллективов - камерного ансамбля "Солисты Москвы" и Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", а также Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

Участниками фестиваля также станут бельгийское сопрано Лора Бинон, испанский валторнист Хосе Висенте Кастелло, пианист Дайджин Ким из Южной Кореи, скрипачка Михаэла Мартин из Германии и ее коллега Татьяна Самуил из Бельгии, трубач Френк Кампос из США, пианист Николай Луганский, солист Национального балета Испании Серхио Берналь. На ежегодном джазовом концерте 17 февраля выступит лауреат двух премий "Грэмми", американская певица и пианистка Дайана Шур. Специальным гостем фестиваля станет национальный театр Тайваня "У-Театр", который 22 февраля представит постановку "Звук океана". А 19 февраля на сцену Зимнего театра впервые вместе выйдут два мужских вокальных ансамбля - "Рустави" из Грузии и "А Филетта" с французского острова Корсика.

Фестиваль не ограничится пространством Зимнего театра. Бетховен-марафон из четырех концертов состоится 17 февраля в Зале камерной и органной музыки. 20 февраля там состоится второй Турнир поэтов, а 22 февраля пройдет ежегодный конкурс композиторов. Также в Зале камерной и органной музыки пройдут гала-концерты департаментов Международной музыкальной академии, на которых будут выступать лучшие молодые музыканты из разных стран мира.

Журналисты ТАСС поделятся опытом

Фестиваль искусств будет сопровождать обширная образовательная программа. Уже в пятый раз пройдет серия занятий Школы молодых журналистов, освещающих события культурной жизни, - трехдневный интенсивный курс теоретических и практических занятий. Ее первыми преподавателями станут ведущие журналисты и руководители различных подразделений информационного агентства России ТАСС.

В рамках лекций на площадке гранд отеля "Жемчужина" заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова расскажет о специальных проектах агентства в области культуры. Темой выступления специального корреспондента редакции социальной и гуманитарной информации ТАСС Ольги Свистуновой станет "О культуре надо писать культурно". Опытом подготовки и проведения интервью поделится руководитель спецпроекта "Первые лица" Андрей Ванденко, а заместитель главного редактора - руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор расскажет об использовании фото- и видеоконтента в освещении культурных мероприятий, а также о важности соблюдения авторских прав при его публикации.

Впервые слушателями мастер-классов Школы молодых журналистов смогут стать не только жители и гости Сочи, но и представители медиа из регионов. В пресс-центрах агентства ТАСС в Екатеринбурге, Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге будет вестись прямая трансляция выступлений спикеров главной новостной службы страны, в ходе которой гости смогут задать им свои вопросы.

Также большое развитие в рамках XII фестиваля получат традиционная Международная музыкальная академия, лаборатория видео-арта и школа фотографии. Совместно с Европейской ассоциацией фестиваля пройдет цикл лекций "Фестивальные чтения". Впервые в рамках фестиваля будет работать "Школа драматургов".

Фестиваль в гостях у фестиваля

Впервые Зимний фестиваль искусств сотрудничает с фестивалем-школой современного искусства "Территория" под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова. Спектакли "Территории" будут показаны на площадках Морского вокзала Сочи, Сочинского художественного музея и в Зале органной и камерной музыки с 16 по 21 февраля. Гости увидят постановки "До и после" (Театр наций, Мастерская Брусникина, фонд "Артист"), "Лес" (Мастерская Брусникина), "В гостях. Европа" (Rimini Protokoll) и другие, а также трансляции лучших спектаклей за все годы проведения фестиваля.

О фестивале

Зимний международный фестиваль искусств в Сочи под руководством Юрия Башмета за время своего существования стал главной зимней культурной площадкой России, куда съезжаются ведущие мировые звезды, многочисленные туристы, пресса, где формируются тенденции развития как российской, так и мировой культуры.

С 2011 года Сочинский фестиваль является членом Европейской ассоциации фестивалей, а также включен в двадцатку лучших фестивалей мира, занимая важное место в культурной жизни Европы.

ТАСС выступает медиа-партнером XII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.