Театр "У Никитских ворот" представит джазовое шоу в память о драматурге Викторе Славкине

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Московский театр "У Никитских ворот" под руководством народного артиста РФ Марка Розовского на своей новой сцене представит премьеру музыкального джазового шоу "Памятник неизвестному стиляге", посвященного памяти известного драматурга и писателя Виктора Славкина. Первый публичный показ состоится в пятницу, сообщили в пресс-службе театра.

Пресс-секретарь Валентина Иванова напомнила, что ушедший из жизни несколько лет назад драматург Виктор Славкин известен, в первую очередь, как автор нашумевших в свое время пьес "Взрослая дочь молодого человека" и "Серсо".

"Он много работал для кино и телевидения: писал сценарии мультфильмов, был одним из создателей и ведущих популярнейшей телепередачи "Старая квартира". Судьбе поколения шестидесятых посвящена книга Славкина "Памятник неизвестному стиляге", в честь которой и названо шоу", - пояснила собеседница агентства.

Шоу поставлено совместными усилиями театра "У Никитских ворот" и тэп-шоу "Flap" - неоднократного чемпиона мира по степу. На музыкальном вечере прозвучат голоса Луи Армстронга, Эллы Фицджеральд, групповые тэп-танцы будут перемежаться сольными номерами звезды российского мюзикла, одной из ведущих актрис театра Натальи Корецкой и солиста тэп-шоу "Flap" Павла Янковского.

"Зрители заглянут во времена молодости, собственной или своих родителей, годы, когда джазовые ритмы были под запретом, а так называемые "стиляги" подвергались преследованиям", - отметила пресс-атташе.

Ведущим вечера выступит Марк Розовский, хореографом - Вячеслав Янковский. Не исключено, что в программе будут задействованы и специально приглашенные гости. К примеру, в первом публичном показе шоу примут участие народный артист РФ Александр Филиппенко и драматург Людмила Петрушевская. Премьерные показы объявлены на 16 и 17 февраля.