Сочи и Лас-Вегас станут площадками для съемок новой российской художественной киноленты

КРАСНОДАР, 15 февраля. /ТАСС/. Сочи станет одной из площадок для съемок художественного фильма "В поисках мамы" кинокомпанией "2Д Целлулоид", второй площадкой для съемок будет Лас-Вегас, сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор Корпорации развития Краснодарского края Павел Майоров. Корпорация заключила двустороннее соглашение с кинокомпанией на сопровождение съемок.

"Продюсер - Василий Соловьёв, режиссер - Евгений Шуляпин. Фильм-ремейк про мальчика, который вычисляет большие цифры в уме, живет без родителей, отправляется на поиски мамы. Фильм будет сниматься в Лас-Вегасе и Сочи. Скорее всего будет задействован образовательный центр "Сириус", как место съемок, начало проката фильма - сентябрь 2020 года", - сказал Майоров.

Собеседник агентства добавил, что сюжет художественной ленты будет основан на семейных ценностях.

"По сюжету он встречает молодого парня, который увлекается азартными играми и использует мальчика в своих целях, но потом они сближаются и становятся семьей. Фильм о том, что семью можно найти, что главное в жизни - это поддержка", - сказал он.

Ранее пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что на Российском инвестиционном форуме в Сочи в ходе дискуссионной панели о бизнес-моделях инвестирования в кинопроизводство было подписано двустороннее соглашение между кинокомпанией "2Д Целлулоид" и НАО "Корпорация развития Краснодарского края" на сопровождение съемок художественного фильма "В поисках мамы" на территории Кубани. Майоров сообщил ТАСС, что в работе на стратегической сессии приняли участие такие известные деятели кино, как кинорежиссеры Тимур Бекмамбетов, Джаник Файзиев, кинопродюсеры Сергей Сильянов, Игорь Угольников. На площадке развития киноиндустрии в Краснодарском крае провел автограф-сессию американский актер Стивен Сигал.

"В этом году мы начинаем формировать систему мер поддержки кино, в том числе и административно-финансовые меры, которые мы будем вводить. Мы первые как регион сделали на инвестфоруме такую площадку, посвященную инвестициям в кино. Мы как регион пытаемся привлечь инвесторов, чтобы они были готовы проводить съемки на территории нашего региона", - сказал Майоров.

Ранее сообщалось, что губернатор Краснодарского края анонсировал работу новой площадки посвященной киноиндустрии, которая в 2019 году вошла в экспозицию Краснодарского края. По мнению губернатора, развитие киноиндустрии в регионе является перспективным направлением и новой точкой притяжения для инвесторов, так как за последние годы на Кубани снято немало кассовых фильмов и сериалов. На специальной киноплатформе будут показаны наиболее интересные локации в крае для киносъемок. По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, соорганизатором стратегической сессии для инвесторов, которые готовы участвовать в финансировании создания полнометражных фильмов, выступает Ассоциация продюсеров кино и телевидения.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.