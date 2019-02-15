Музей в мастерской Ильи Кабакова в Москве планируется открыть в 2020 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Музей в мастерской Ильи Кабакова, которую художник передал в дар Государственной Третьяковской галерее, планируется открыть в 2020 году, сообщила в пятницу ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

О том, что Илья и Эмилия Кабаковы передали в дар Третьяковской галерее мастерскую, было объявлено в августе прошлого года. Тогда же сообщалось, что там планируется открыть музей, посвященный московским концептуалистам.

"Сейчас мы занимаемся подготовкой проекта реконструкции и создания там музея. Все должно начинаться с проекта, концепции, с системного подхода. И параллельно мы разбираем тот архив, который там нашли. Его в ближайшее время мы представим Илье и Эмилии Кабаковым, сейчас мы его сканируем", - рассказала Трегулова.

На основе этого архива и планируется создать экспозицию музея. "Также мы работаем с архивом современного искусства "Гараж" и с Иосифом Бакштейном над концепцией этого музея. Опять же - спасибо меценатам и спонсорам! - нам обеспечено полностью все финансирование этой работы - как проекта, так и его реализации. Я полагаю, что в 2020-м году мы сможем этот музей-мастерскую открыть", - сообщила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что это будет именно музей-мастерская. В его состав войдет мастерская, которая также принадлежит Третьяковской галерее и располагается на одном этаже с мастерской Кабакова. Планируется, что в ней будут рабочие места сотрудников, а также пространство для образовательных программ.

Оммаж московским концептуалистам

"В самой мастерской все будет восстановлено так, как мы это видим на фотографиях 70-80-х годов. И при этом мы хотим вернуть в нее жизнь, хотим, чтобы там происходили встречи и дискуссии - может быть, не массовые, а с ограниченным количеством участников. В формате разговора за большим столом, с этим абажуром, который сейчас реставрируют", - пояснила Трегулова.

По ее словам, все, что там находится, нуждается в реставрации. Сейчас идет восстановление предметов мебели, текстиля. "Чтобы это не выглядело так руинированно, как выглядит сейчас. Это долгий процесс, но мы хотим это сделать так, чтобы это было настоящим оммажем не только Илье Кабакову, но и всему московскому искусству того времени", - отметила она.

Мастерская располагается на последнем, восьмом, этаже дома страхового общества "Россия". Это создает определенные трудности для создания там музея, добавила Трегулова.

"Музей должен обеспечивать доступ всем, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья. Мы сейчас очень серьезно прорабатываем вопрос об обеспечении выхода из этой мастерской на черную лестницу, которую отделяет от лифта всего один пролет. Тогда мы сможем спроектировать там подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья", - рассказала директор Третьяковской галереи.

О Кабаковых

Илью Кабакова называют одним из самых востребованных в мире русских современных художников, одной из ключевых фигур московского концептуализма. В 1980-е годы он перешел к созданию инсталляций, в которых вдохновляется атмосферой советского коммунального быта. Самая знаменитая из них - "Человек, который улетел в космос из своей комнаты".

Во второй половине 1980-х Кабаков начал выставляться и работать в Европе и США. В это же время его постоянным соавтором стала жена, художница Эмилия Кабакова. В настоящее время художники живут в США. В России их персональные выставки проходили в Эрмитаже, Третьяковской галерее, Центре современной культуры "Гараж".

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.