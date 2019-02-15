Власти Адыгеи намерены развивать сотрудничество с кинокомпаниями

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Адыгеи будут развивать сотрудничество с компаниями, занимающимися производством кинофильмов и телевизионных программ. Это подразумевает соглашение, подписанное в пятницу в рамках Российского инвестиционного форума.

Свои подписи под документом поставили глава республики Мурат Кумпилов, гендиректор некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева и председатель правления ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

"Мы заинтересованы в развитии киноиндустрии и готовы к новому формату сотрудничества с кинокомпаниями", - сказал Кумпилов. Он выразил уверенность в том, что целенаправленная работа по привлечению в регион кинокомпаний будет выгодна и продюсерским центрам, и республике. Последняя получит от такого сотрудничества увеличение налоговой базы, дополнительные рабочие места, повышение привлекательности и узнаваемости региона как в стране, так и за ее пределами. Кумпилов в этой связи напомнил, что республика не раз становилась местом съемок различных кинофильмов благодаря своей удобной локации, безопасности, гостеприимству жителей.

В пресс-службе главы региона ТАСС пояснили, что Адыгея станет площадкой для реализации новых кинопроектов. Еще одним преимуществом от реализации подписанного соглашения станет развитие кино- и телепроизводственной базы, туризма за счет позиционирования республики как киносъемочной площадки, а также формирование и развитие творческого кластера экономики, реализация образовательных проектов в сфере кино и телевидения. В рамках встречи, отметил собеседник агентства, специалисты отметили высокий потенциал региона для развития киноиндустрии, чему способствует благоприятный климат, выгодное географическое положение и разнообразие локаций. "Для удобства кинокомпаний составлен их список с подробным описанием каждой локации", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в рамках достигнутых договоренностей регион с 2020 года планирует начать компенсировать кинокомпаниям часть затрат за проекты, которые будут реализованы на территории республики уже в 2019 году. Также в республике готовится нормативно-правовая база и, в частности, разрабатывается закона о кинокомиссии, учитывающий опыт регионов, где подобный механизм уже работает.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.