ТАСС открыл Школу молодых журналистов Фестиваля искусств в Сочи

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Представители информационного агентства России ТАСС в пятницу дали старт трехдневному интенсивному курсу теоретических и практических занятий для молодых журналистов, пишущих о культуре. Своим опытом работы с этой темой в новостях, интервью, фото и формате спецпроектов они поделились в рамках XII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.

Модератором встреч выступила руководитель Департамента корпоративных коммуникаций ТАСС Елена Джеглав. Спикерами стали специальный корреспондент редакции социальной и гуманитарной информации Ольга Свистунова, руководитель спецпроекта "Первые лица" Андрей Ванденко, заместитель главного редактора - руководитель редакции фотоинформации Григорий Дукор и заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова.

Исполнительный директор Фестиваля искусств Дмитрий Гринченко отметил, что в этом году занятия Школы молодых журналистов собрали "несметное для Сочи количество" слушателей. По данным организаторов, встречу с представителями ТАСС посетили более полусотни человек. Кроме того, в пресс-центрах агентства ТАСС в Екатеринбурге, Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге велась прямая трансляция выступлений спикеров главной новостной службы страны, гости которой смогли задать им свои вопросы.

Культурно писать о культуре

"Отношения между интервьюером и интервьюируемым должны быть этичными, интеллигентными, - сказала специальный корреспондент ТАСС Ольга Свистунова. - Еще с шекспировских времен существует фраза: "Вежлив как вельможа, груб как лакей". Вы должны быть вежливыми, как вельможи. Даже если вам не нравится спикер".

Опытный журналист, она попросила подрастающее поколение коллег не гнаться за массовым интересом, потому что, как правило, такие новости не имеют ничего общего с истинной культурой. "Надо ставить себя на место героя своей информации. Легко сопоставить: что вы хотели бы, чтобы написали о вас? Что вы рассорились с тем-то или все же что-то содержательное, важное, чтобы вы предстали как личность?" - заметила она.

Свистунова также предостерегла от увлечения информацией в социальных сетях, авторы которой не несут ответственность за свои публикации и могут удалить их в любой момент. "Необходимо подтверждение новости из уст ее героя. Журналист, прежде всего, должен нести ответственность за ту новость, которую он дает для огромной аудитории. Это должна быть правда", - подчеркнула она.

"В родном агентстве я служу 43-й год и все это время занимаюсь театром. И мне это еще не надоело. Предлагаю людям, которые начинают свой путь в профессии, сначала испытать интерес к этому", - призвала Свистунова.

По театральной же норме ее выступление завершили аплодисменты слушателей Школы молодых журналистов.

Главное - первый вопрос

Руководитель спецпроекта "Первые лица" Андрей Ванденко, тридцать лет работающий в жанре интервью, предложил построить встречу в привычной ему форме беседы. Такой формат пришелся по вкусу слушателям Школы журналистики, у которых было много вопросов.