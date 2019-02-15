ТАСС открыл Школу молодых журналистов Фестиваля искусств в Сочи

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Представители информационного агентства России ТАСС в пятницу дали старт трехдневному интенсивному курсу теоретических и практических занятий для молодых журналистов, пишущих о культуре. Своим опытом работы с этой темой в новостях, интервью, фото и формате спецпроектов они поделились в рамках XII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Модератором встреч выступила руководитель Департамента корпоративных коммуникаций ТАСС Елена Джеглав. Спикерами стали специальный корреспондент редакции социальной и гуманитарной информации Ольга Свистунова, руководитель спецпроекта "Первые лица" Андрей Ванденко, заместитель главного редактора - руководитель редакции фотоинформации Григорий Дукор и заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова.
Исполнительный директор Фестиваля искусств Дмитрий Гринченко отметил, что в этом году занятия Школы молодых журналистов собрали "несметное для Сочи количество" слушателей. По данным организаторов, встречу с представителями ТАСС посетили более полусотни человек. Кроме того, в пресс-центрах агентства ТАСС в Екатеринбурге, Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге велась прямая трансляция выступлений спикеров главной новостной службы страны, гости которой смогли задать им свои вопросы.
Культурно писать о культуре
"Отношения между интервьюером и интервьюируемым должны быть этичными, интеллигентными, - сказала специальный корреспондент ТАСС Ольга Свистунова. - Еще с шекспировских времен существует фраза: "Вежлив как вельможа, груб как лакей". Вы должны быть вежливыми, как вельможи. Даже если вам не нравится спикер".
Опытный журналист, она попросила подрастающее поколение коллег не гнаться за массовым интересом, потому что, как правило, такие новости не имеют ничего общего с истинной культурой. "Надо ставить себя на место героя своей информации. Легко сопоставить: что вы хотели бы, чтобы написали о вас? Что вы рассорились с тем-то или все же что-то содержательное, важное, чтобы вы предстали как личность?" - заметила она.
Свистунова также предостерегла от увлечения информацией в социальных сетях, авторы которой не несут ответственность за свои публикации и могут удалить их в любой момент. "Необходимо подтверждение новости из уст ее героя. Журналист, прежде всего, должен нести ответственность за ту новость, которую он дает для огромной аудитории. Это должна быть правда", - подчеркнула она.
"В родном агентстве я служу 43-й год и все это время занимаюсь театром. И мне это еще не надоело. Предлагаю людям, которые начинают свой путь в профессии, сначала испытать интерес к этому", - призвала Свистунова.
По театральной же норме ее выступление завершили аплодисменты слушателей Школы молодых журналистов.
Главное - первый вопрос
Руководитель спецпроекта "Первые лица" Андрей Ванденко, тридцать лет работающий в жанре интервью, предложил построить встречу в привычной ему форме беседы. Такой формат пришелся по вкусу слушателям Школы журналистики, у которых было много вопросов.
Ванденко призвал серьезно готовиться к встречам со спикерами и собирать информацию о них. Раньше он был вынужден подписываться на множество газет и вырезал из них публикации о своих потенциальных визави. "Сейчас, с одной стороны, проще, а с другой - сложнее: информации много, всю прошерстить сложно. Важно не утонуть", - признался он.
Журналист назвал крайне важным первый вопрос беседы, который надо тщательно продумать. "Он задает тональность, направление", - подчеркнул Ванденко. При этом жесткое планирование всей будущей беседы он назвал для себя бесполезным, потому что работает не в жанре классического новостного интервью. "Моя задача - создать иллюзию разговора за чашкой чая двух попутчиков в СВ", - пояснил он.
Автор спецпроекта "Первые лица" подчеркнул, что всегда визирует интервью со своими спикерами и не считает это цензурой.
"Это всегда болезненно, потому что ведет к ухудшению качества текста с точки зрения журналиста. Но это и дисциплинирует журналиста, потому что когда ты знаешь, что текст никто не будет читать до публикации, возникает соблазн добавить что-то, чего не говорил интервьюируемый или сам журналист", - заметил Ванденко.
Не проспать удачу
Заместитель главного редактора - руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор научил слушателей школы рассказывать истории через фотографии. "Не забывайте: вы делаете не просто иллюстрации к истории, а рассказываете эту историю. Просто не пишите, а снимаете", - напутствовал он.
В этом случае становятся важны детали, которые в другой ситуации могут показаться фотографу ненужными и даже лишними. Например, пресс-волл или баннер презентации расскажет аудитории, по какому случаю сделан снимок. "Когда вы на презентации видите пестрый задник, который, казалось бы, наоборот, ломает картинку, помните: это шикарный адрес", - заметил Дукор.
Фотограф призвал не утомлять зрителей большим количеством однотипных снимков - надо отбирать лучшее и самое важное.
Удача фотокорреспондента зависит от его внимательности, он не должен ни на миг отвлекаться от происходящего перед его объективом. "История происходит на ваших глазах. Даже когда вы уже много времени посвятили работе, сняли, кажется, необходимое, не отвлекайтесь, не проспите удачу. На бис это не произойдет", - подчеркнул глава редакции фотоинформации ТАСС.
Спецпроекты в культуре как искусство
Об опыте визуализации контента ТАСС, спецпроектах агентства в области культуры рассказала заместитель главного редактора Дарья Пенчилова. Она отметила, что в этой работе оперативность не менее важна, чем в других сферах работы ТАСС.
"Мы по-прежнему считаем, что нам важно доставлять информацию потребителям вовремя. Поэтому где бы информационное агентство ни работало - в интернете или в b2b-среде, все равно это должно быть вовремя, в нашем случае - быстрее всех", - пояснила Пенчилова.
По словам заместителя главного редактора, отличительной особенностью работы агентства в интернете является объяснение пользователю, что для него значат происходящие в мире изменения, о которых сообщает ТАСС. "Мы глубоко убеждены, что в ситуации переизбытка информации, когда пользователь перегружен всем контентом, который поступает из СМИ, социальных сетей и мессенджеров, людям сложно ориентироваться. Поэтому наша задача как медиа - быть полезными и пытаться в максимально короткой форме и быстро объяснить пользователю, что все это значит", - отметила она.
К каждой ситуации - свой подход: какую-то историю надо рассказать с помощью видео, а какую-то - через фотографию, где-то нужна графика, а где-то - достаточно текста.
Пенчилова познакомила слушателей Школы молодых журналистов с недавними значимыми спецпроектами ТАСС, среди которых - удостоенный престижных международных наград рассказ о крушении дирижабля "Италия", статистика проекта о наименовании аэропортов "Великие имена России", навигатор по романам Жюля Верна и другие. В этом ряду особое место занимает видео-экскурсия в формате 360 градусов по выставке художника Ильи Кабакова, которую провела директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
"Крупные выставки сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге, и нам очень важно дать возможность нашей большой стране хотя бы виртуально побывать на таких экскурсиях", - подчеркнула заместитель главного редактора ТАСС.
О фестивале
XII Зимний международный фестиваль искусств проходит в Сочи с 14 по 24 февраля. В его афише - выступление ведущих российских и зарубежных музыкантов: художественного руководителя смотра, альтиста и дирижера Юрия Башмета, его коллективов - камерного ансамбля "Солисты Москвы" и Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", а также Всероссийского юношеского симфонического оркестра, бельгийской сопрано Лоры Бинон, испанского валторниста Хосе Висенте Кастелло, пианиста Дайджина Кима из Южной Кореи, скрипачки Михаэлы Мартин из Германии и ее коллеги Татьяны Самуил из Бельгии, трубача Френка Кампоса из США, пианиста Николая Луганского, солиста Национального балета Испании Серхио Берналя, лауреата двух премий "Грэмми", американской певицы и пианистки Дайаны Шур и многих других.
Фестиваль включает обширную образовательную программу. Кроме Школы молодых журналистов, освещающих события культурной жизни, его гостей ждут Международная музыкальная академия, лаборатория видео-арта и школа фотографии. Совместно с Европейской ассоциацией фестиваля пройдет цикл лекций "Фестивальные чтения". Впервые в рамках фестиваля работает "Школа драматургов".
Зимний международный фестиваль искусств в Сочи под руководством Юрия Башмета за время своего существования стал главной зимней культурной площадкой России, куда съезжаются ведущие мировые звезды, многочисленные туристы, пресса, где формируются тенденции развития как российской, так и мировой культуры.
С 2011 года Сочинский фестиваль является членом Европейской ассоциации фестивалей, а также включен в двадцатку лучших фестивалей мира, занимая важное место в культурной жизни Европы.
ТАСС выступает медиа-партнером XII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.