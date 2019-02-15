В музее обороны Севастополя предлагают создать отдел, посвященный воссоединению с Россией

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Постоянная экспозиция, которая будет посвящена воссоединению Крыма с РФ, может появиться в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя, сообщила в пятницу пресс-служба городского отделения партии "Единая Россия".

"Севастопольское региональное отделение партии выступило с инициативой создания постоянно действующей музейной экспозиции, посвященной событиям Русской весны. Планируется, что она сможет начать свою работу в ближайшее время на базе Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инициатива приурочена к пятилетию воссоединения Крыма с РФ, которое будет отмечаться в марте 2019 года.

"Пять лет прошло с момента событий Русской весны в Севастополе. Значение тех дней невозможно переоценить. Очень важно, чтобы наши дети знали о героизме и мужестве севастопольцев, которые стояли живым щитом на баррикадах. Уверен, что новая экспозиция будет играть важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения в Севастополе, в культурной жизни города", - приводятся в сообщении слова и.о. секретаря городского отделения "Единой России", депутата Госдумы Дмитрия Саблина.

Директор музея Николай Мусиенко рассказал ТАСС, что некоторое время назад с предложением создать отдельную экспозицию к нему обратился депутат Госдумы Дмитрий Белик.

"Музей занимается историей Севастополя от древних времен до наших дней, и этой страницы действительно не хватает. Мы надеемся, что эта страница будет существовать в виде постоянной экспозиции. Экспонаты могут быть разные - начиная с щитов, которыми мы пытались защититься от хулиганов, повязок, которые были отличительными знаками", - уточнил он.

16 марта 2014 года, после февральского госпереворота в Киеве, власти Севастополя и Крыма провели референдум о воссоединении с Россией. За это высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% севастопольцев при явке 80%, а 18 марта президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ. В Севастополе годовщину этих событий начинают отмечать почти на месяц раньше: 23 февраля принято считать Днем народной воли, так как в этот день на площади Нахимова - главной площади города - состоялся многотысячный митинг, на котором был обозначен курс на воссоединение с Россией.