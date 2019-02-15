Победители конкурса молодых композиторов представят РФ на сессии Международного форума IRC

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Победители Всероссийского конкурса молодых композиторов будут представлять Россию на 66-й сессии Международного форума организаций эфирного вещания "International Rostrum of Composers" (IRC). Об этом сообщила в пятницу ТАСС пресс-служба Союза композиторов России, которые являются организаторами конкурса.

"Очередная сессия IRC будет проходить с 14 по 18 мая 2019 года в Аргентине. Претенденты на участие в номинации "Молодые композиторы" конкурсной программы форума от России будут выбраны по итогам Всероссийского конкурса молодых композиторов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Заявки на участие в конкурсе молодых композиторов будут приниматься до 1 марта. Участие смогут принять композиторы, которым до 1 августа 2019 года еще не исполнится 30 лет. На конкурс можно прислать партитуры сочинений любых академических жанров хронометражем до 15 минут.

"Конкурс проводится путем рейтингового отбора на условиях анонимности авторов в два этапа: предварительный отбор и конкурсное прослушивание, которое пройдет в конце апреля в Ярославле в форме публичного концерта", - пояснили в пресс-службе.

"В состав жюри конкурса, которое возглавит композитор Ефрем Подгайц, вошли представители региональных композиторских школ: Петр Айду (Москва), Татьяна Камышева (Урал и Санкт-Петербург), Антон Танонов (Санкт-Петербург), Эльмир Низамов (Казань), а также дирижер Мурад Аннамамедов и пианистка Екатерина Мечетина", - говорится в сообщении.

Форум IRC основан в 1954 году Международным музыкальным советом (IMC). Он является крупнейшим международным форумом представителей организаций эфирного вещания. Страны- участники ежегодно представляют на форуме лучшие записи современной академической музыки в двух номинациях - "Общая номинация" и "Молодые композиторы". Победившие сочинения выкладываются на сервере Европейского вещательного союза. Россия принимает участие в форуме IRC с 2001 года. С 2005 года Россию на мероприятии представляет радиостанция "Орфей", являющаяся членом Международного вещательного союза.