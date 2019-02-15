Актер Андрей Миххалев озвучит аудиогид Третьяковки к выставке Мунка

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Актер Мастерской Петра Фоменко Андрей Миххалев озвучит аудиогид к выставке работ Эдварда Мунка, которая откроется в Третьяковской галерее 15 апреля. Об этом говорится в результатах голосования, опубликованных на странице галереи в социальной сети Facebook.

"Вы помогли нам выбрать актера, который озвучит аудиогид выставки Эдварда Мунка. Абсолютным победителем в голосовании стал актер Мастерской Петра Фоменко Андрей Миххалев!" - говорится в сообщении. Среди других претендентов были актер театра "У Никитских ворот" Вячеслав Пронин и артист театра "Школа драматического искусства" Евгений Поляков.

Выставка Эдварда Мунка откроется в Инженерном корпусе 15 апреля и впервые в России представит наследие художника в столь полном объеме. В состав экспозиции войдут около 70 живописных и более 30 графических работ, фотографии и мемориальные предметы из музея Мунка в Осло, а также из ГМИИ им. Пушкина. Наиболее известным зрителю и ожидаемым экспонатом на выставке будет знаменитый "Крик". Также в экспозиции будет затронута тема "Мунк и Достоевский".

Андрей Миххалев родился 1 сентября 1990 года в Таллинне. В 2011 году окончил Студию при Русском Театре Эстонии под руководством А. Гареева. В 2015 году окончил ГИТИС, курс Е. Каменьковича и Д. Крымова. По окончании института в 2015 году принят в стажерскую группу Мастерской Фоменко. С 2018 году в труппе театра. Среди ролей - Гаев в спектакле "Вишневый сад. Исповеди", "Тригорин" в постановке "Чайка… нет, не то", Басов в "Игроки" и др.