Сергей Полунин планирует организовать поддержку талантливых детей-танцоров

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Танцовщик Сергей Полунин, получивший недавно российское гражданство, планирует организацию учебных программ для одаренных детей, а также тур по России. Об этом он рассказал на пресс-брифинге на сцене Большого зала МКЗ "Зарядье".

"Я буду тур делать в России, да. Мне дети интересны. Я буду развивать, делать детские спектакли, делать какие-то программы для детей, спонсирование, поиск детей - талантливых танцовщиков. Потому что в спорте такое есть, а в балете нет", - сказал журналистам Полунин.

Он подчеркнул, что для него лично поддержка юных дарований особо важна. "Мне это интересно, я всегда любил детей. Даже в детстве я любил детей, потому что видел в них свет и что-то хорошее. Мы должны в принципе вкладываться в детей, потому что они - наше будущее", - сказал танцовщик.

В ноябре 2018 года уроженец Харькова Сергей Полунин заявил о получении гражданства Российской Федерации. Фотографию нового паспорта он разместил в своем Instagram.