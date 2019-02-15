Власти Воронежа не планируют сносить здание театра оперы и балета

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Воронежской области намерено сделать Воронежский театр оперы и балета современным, но не собирается сносить его здание. В старом здании можно устроить музей или использовать его как вторую сцену, сообщил глава региона Александр Гусев в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме.

В начале февраля участники расширенного заседания общественного совета при департаменте культуры Воронежской области предложили снести театр оперы и балета в региональном центре, а на его месте возвести новый. Жители региона выступили с петицией против сноса театра, собрав за несколько дней более 5 тыс. подписей.

"Мы давно поставили задачу перед правительством области сделать Воронежский театр оперы и балета современным, но это не значит, что его кто-то собирается ломать <...> Строительство нового театра стоит 3,5 млрд рублей, и реконструкция стоит примерно столько же - 3,1 млрд рублей, но она в любом случае не будет отвечать современным требованиям. Конечно, было бы правильно построить новое здание, а старое использовать как музей или как вторую сцену. Мы еще будем обсуждать все варианты", - сказал Гусев.

Он уточнил, что в здании театра много проблем, оно построено более 60 лет назад, его никогда капитально не ремонтировали. "Если мы определимся с новым местом, то готовы начать проектировать (театр), не дожидаясь федеральной поддержки. Если решим, что нужно капитально ремонтировать - фактически реконструировать старое здание - то вначале заручимся поддержкой министерства культуры или другой федеральной структуры", - объяснил глава региона.

Кроме того, как отметил Гусев, при любом из вариантов труппа театра продолжит работу. "У нас есть концертный зал, подходящий по характеристикам и для оперных постановок, и для балета", - добавил Гусев.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.