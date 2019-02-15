Спектакль "Не покидай свою планету" по традиции открыл Зимний фестиваль искусств в Сочи

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Спектакль Виктора Крамера "Не покидай свою планету" с участием Константина Хабенского и Юрия Башмета, за четыре года ставший визитной карточкой Зимнего фестиваля искусств в Сочи, по традиции, открыл фестиваль в пятницу. Сочинцы и гости более пяти минут стоя аплодировали артистам и камерному ансамблю "Солисты Москвы" в Зимнем театре, передает корреспондент ТАСС.

Полуторачасовая фантазия - именно так создатели обозначили жанр постановки - на тему сказки "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери с музыкой Кузьмы Бодрова была создана в 2016 году общими усилиями Фестиваля искусств и московского театра "Современник". С тех пор постановка не только традиционно открывает главное зимнее культурное событие Сочи, но и активно гастролирует.

"Не покидай свою планету" - это моноспектакль, где все персонажи и их проекции исполнены Хабенским. Он и летчик, умирающий от жажды в пустыне после поломки самолета, и звездный странник, который настойчиво просит нарисовать барашка, и Король, и считающий звезды очень серьезный человек, и усталый, следящий за фонарями на крошечной планете. И в этом глубокий смысл постановки - герой будто в самом себе находит силы, чтобы в беде спасти свой дух, найти "воду для сердца".

Игру Хабенского и музыку в исполнении "Солистов Москвы" дополняют необычные декорации: настоящий песок, в котором просыпается летчик, планета-проекция, звездное небо за спиной музыкантов и космос, в котором путешествует Маленький принц.

Как отметили организаторы, показ спектакля в начале фестиваля уже стал хорошей приметой. Зрителям такая традиция также по душе, доказательством чего является заполненный зал Зимнего театра.

О фестивале

XII Зимний международный фестиваль искусств проходит в Сочи с 14 по 24 февраля. В его афише - выступление ведущих российских и зарубежных музыкантов: художественного руководителя смотра, альтиста и дирижера Юрия Башмета, его коллективов - камерного ансамбля "Солисты Москвы" и Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", а также Всероссийского юношеского симфонического оркестра, бельгийской сопрано Лоры Бинон, испанского валторниста Хосе Висенте Кастелло, пианиста Дайджина Кима из Южной Кореи, скрипачки Михаэлы Мартин из Германии и ее коллеги Татьяны Самуил из Бельгии, трубача Френка Кампоса из США, пианиста Николая Луганского, солиста Национального балета Испании Серхио Берналя, лауреата двух премий "Грэмми", американской певицы и пианистки Дайаны Шур и многих других.

Фестиваль включает обширную образовательную программу. Кроме Школы молодых журналистов, освещающих события культурной жизни, его гостей ждут Международная музыкальная академия, лаборатория видео-арта и школа фотографии. Совместно с Европейской ассоциацией фестиваля пройдет цикл лекций "Фестивальные чтения". Впервые в рамках фестиваля работает "Школа драматургов".

Зимний международный фестиваль искусств в Сочи под руководством Юрия Башмета за время своего существования стал главной зимней культурной площадкой России, куда съезжаются ведущие мировые звезды, многочисленные туристы, пресса, где формируются тенденции развития как российской, так и мировой культуры.

С 2011 года Сочинский фестиваль является членом Европейской ассоциации фестивалей, а также включен в двадцатку лучших фестивалей мира, занимая важное место в культурной жизни Европы.

ТАСС выступает медиа-партнером XII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.