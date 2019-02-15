Жюри назовет лауреатов Берлинского кинофестиваля

БЕРЛИН, 16 февраля. /ТАСС/. Жюри Берлинского кинофестиваля, которое возглавляет актриса Жюльет Бинош, назовет в субботу обладателей главных наград. На серебряных и золотого "медведей" претендуют 16 фильмов. Завершится смотр днем позже большим кинопоказом.

О том, как устроены мировые киносмотры и как на них можно отдохнуть (на самом деле нет)

Блог корреспондента ТАСС Томы Ходовой О том, как устроены мировые киносмотры и как на них можно отдохнуть (на самом деле нет)

Среди претендентов на награды ленты Франсуа Озона, Изабель Койшет, Агнешки Холланд. В числе фаворитов называют фильм "Доброта незнакомцев" (The Kindness of Strangers) Лоне Шерфиг.

Россию в этом году представляют фильмы "Кислота" (2018) и "Мальчик русский" (2017) Александра Горчилина и Александра Золотухина. "Кислота" включена во вторую по значимости программу кинофестиваля "Панорама". "Мальчик русский" участвует в программе "Форум". Обе ленты претендуют на приз зрительских симпатий.

Годом ранее российский кинематограф был представлен шире. Тогда в основную программу Берлинале был включен фильм "Довлатов" (2018) Алексея Германа - младшего. Серебряного "медведя" тогда получила художник-постановщик ленты Елена Окопная.

Сотни тысяч зрителей

Первый Берлинский фестиваль открылся 6 июня 1951 года фильмом Альфреда Хичкока "Ребекка" (Rebecca, 1940). Он проводился по инициативе офицера армии США Оскара Мартея, который в союзнических войсках занимался вопросами кинематографа. Директором смотра стал кинокритик Альфред Бауэр.

Тогда награды фестиваля назывались "Берлинские медведи", которых удостаивались исключительно голливудские фильмы. По итогам первого конкурса одного из них получил диснеевский мультфильм "Золушка".

Сейчас Берлинале по престижу все чаще ставят в один ряд с Каннским и Венецианским фестивалями.

Завершается смотр 17 февраля большим кинопоказом. Ожидается, что сеансы до конца воскресенья посетят почти 330 тыс. человек. В разных программах за 10 дней были представлены почти 400 фильмов. Освещают мероприятие более 3 тыс. журналистов, в казну федеральной земли Берлин фестиваль стабильно приносит в районе €120-130 млн.