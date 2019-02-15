Театр Маяковского вернул на свою сцену драматургию Эдварда Радзинского

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Московский академический театр имени Владимира Маяковского после долгого перерыва вернул в свою афишу имя Эдварда Радзинского. В субботу состоится премьера спектакля "Снимается кино", который по ранней пьесе драматурга поставил режиссер Юрий Иоффе, сообщила ТАСС пресс-атташе Маяковки Олеся Вартанова.

Она напомнила, что Эдвард Станиславович Радзинский - известный историк, широко издаваемый писатель, культовый драматург, признанный во всем мире. В России его пьесы ставили крупнейшие режиссеры: Анатолий Эфрос, Георгий Товстоногов, Андрей Гончаров, Валерий Фокин, Кама Гинкас, Роман Виктюк. Созданные им передачи об истории награждены четырьмя Национальными телевизионными премиями ТЭФИ. Его книги печатают крупнейшие мировые издательства США, Англии, Франции, Германии, Италии, Швеции, Японии, Финляндии, Голландии.

Что касается Маяковки, Радзинский всегда был родным драматургом для этого театра, отметила собеседница агентства. В разные годы здесь шли спектакли "Беседы с Сократом" (1975), "Она в отсутствии любви и смерти" (1980), "Театр времен Нерона и Сенеки" (1985) и "Я стою у ресторана" (1987). Новый спектакль "Снимается кино" станет пятым, поставленным по пьесе Радзинского.

По словам режиссера, "постановка именно этой пьесы всегда была его мечтой". "Для меня Эдвард Радзинский - это главный драматург. Его пьесы удивительны по мысли. Сам он целый театр, целая планета. Однажды я пришел к Андрею Александровичу Гончарову (он был художественным руководителем театра) и сказал, что хотел бы поставить пьесу "Снимается кино", - говорит сам Иоффе.

В ответ Гончаров ему сказал, что ведь "Толя поставил", имея в виду, конечно же, легендарную постановку Анатолия Эфроса. "И это был такой явный запрет, что долгие годы я не решался вновь спросить об этом. Потом пришел Сергей Арцибашев - и тоже ответил отказом. Надо было, чтобы все сошлось: чтобы появился такой артист как Алексей Фатеев, чтобы пришла такая очаровательная, настоящая, трепетная Анастасия Дьячук. Но самое главное, надо было, чтобы пришел Миндаугас (нынешний худрук театра) и разрешил это сделать…" - пояснил режиссер.

В поисках смысла

Спектакль "Снимается кино" повествует о молодом кинорежиссере, у которого в процессе съемок наступил кризис в семейной жизни и, как следствие, кризис творческий. Окрыленный новым любовным чувством герой Фатеева решает, что теперь его фильм пойдет по иному, честному сценарию, не понимая, что это мало кого устроит и картину снимут совсем, то есть запретят, закроют.

По словам режиссера Юрия Иоффе, это "спектакль обо всех нас, о людях творческой профессии". Это история и о любви, и о поиске смысла профессии, и о товариществе. Само название пьесы - это каламбур. Снимать кино - профессия режиссера. Но у этих слов есть и другое значение - запрещать, "снимать".

Молодого режиссера играет артист Фатеев. Сам Фатеев - частый участник съемочного процесса, на его счету более 50 ролей в кино (в том числе в кинолентах "Глухарь" Тимура Алпатова и "Нелюбовь" Андрея Звягинцева). По словам артиста, сам он никогда не хотел быть режиссером: "Не в моей природе руководить, управлять людьми. Но в процессе работы над спектаклем пришлось натягивать на моего героя свойства, не присущие мне…"

Спектакль "Снимается кино" поставлен на сцене на Сретенке. Премьерные показы состоятся 16 и 17 февраля.