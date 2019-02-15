Петербуржцы развернут на фестивале "Золотая маска" театральное пространство "Квартира"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Театральное пространство "Квартира" развернут в субботу на фестивале "Золотая маска" участники одноименного петербургского проекта, пригласив москвичей в гости к жителю Ленинграда 1930-х годов. В этом необычном представлении под названием "Разговоры", поставленном режиссером Борисом Павловичем, принимают участие люди с расстройством аутического спектра.

"Люди с аутизмом ко всему относятся серьезно, и к театру в том числе. Важно, что профессиональные участники группы видят в нашей работе нечто не менее серьезное, чем привычный театр, это настоящий театральный поиск. Мы не занимаемся инклюзивным театром, мы занимаемся театром как таковым", - сказал Павлович в беседе с журналистами.

По его словам, в какой-то момент в его окружении оказались люди с инвалидностью, которые, будучи совершенно неконтактными в жизни, вдруг раскрылись на сцене.

"Вовлечение таких людей в театральный процесс для меня - это просто расширение круга людей, с которыми я работаю", - пояснил режиссер.

Постановщик выбрал моделью "Квартиры" художественный мир Объединения Реального Искусства (ОБЭРИУ) - представителей последней группы авангарда в России. За образец была выбрана квартира на Гатчинской, 8, где в 1930-е годы в гостях у писателя Леонида Липавского собирались друзья-художники, чтобы создавать собственную "обэриутскую" вселенную, развивать и оттачивать "технологии странного". Действие в этом странном представлении происходит в библиотеке, кабинете, гостиной и столовой, где гостей встречают подлинные, а главное - действующие вещи ушедшей эпохи - от пишущей машинки до ручной кофемолки. Причем каждый гость, свободно перемещаясь по квартире и вживаясь в предлагаемые обстоятельства, вовлекается в массу событий.

По мнению театрального критика, кандидата искусствоведения Татьяны Джуровой, в пространстве этой "Квартиры" и этого спектакля ты видишь, скорее, театр-остров, "на который в разное время "выкинуло" много разных людей: здесь между всеми живыми существами работают горизонтальные связи: все рядом, досягаемы и равновелики".

Новаторский спектакль "Разговоры" дважды будет показан в программе "Маска Плюс". Проект реализован при участии фонда "Альма Матер" в партнерстве с центром "Антон тут рядом".