В США отказались от идеи вручать "Оскар" в четырех номинациях во время рекламы

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Американская академия киноискусств отменила решение назвать лауреатов кинопремии "Оскар" в четырех из 24 номинаций во время рекламных пауз. Это обусловлено негативной реакцией действующих членов, сообщила академия в пятницу на своем сайте.

"Академия услышала комментарии своих членов касательно вручения "Оскара" за лучшие операторскую работу, монтаж, грим и работу стилиста, а также за лучший короткометражный игровой фильм. Все награды академии будут вручены без купюр, в традиционном формате", - говорится в сообщении.

По данным журнала Variety, группа из 40 деятелей кинобизнеса направила руководству академии письмо с критикой предлагаемых изменений процедуры. Среди прочих послание подписали режиссеры Квентин Тарантино и Спайк Ли, а также актер Джордж Клуни.

91-я церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 24 февраля в Лос-Анджелесе.