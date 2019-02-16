СМИ: умер актер Бруно Ганц

ТАСС, 16 февраля. Швейцарский актер Бруно Ганц, сыгравший главную роль в фильме "Небо над Берлином" (Вим Вендерс, 1987), умер в возрасте 77 лет. Об этом в субботу со ссылкой на его менеджера сообщила газета Die Welt.

По ее данным, актер умер в своем доме в Цюрихе.

Ганц родился 22 марта 1941 года в Цюрихе в семье рабочего. Он получил мировую известность благодаря главным ролям в фильмах "Небо над Берлином", "Небо над Берлином 2" (1993) и "Бункер" (Оливер Хиршбигель, 2004). Также он сыграл в кинолентах "Чтец" (Стивен Долдри, 2008) и "Американский друг" (Вим Вендерс, 1977).

Ганц снялся и в последнем фильме Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек".