Первый дом культуры открыли в селе Верхние Ачалуки в Ингушетии

МАГАС, 16 февраля. /ТАСС/. Первый дом культуры открыли в сельском поселении Верхние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии, передает корреспондент ТАСС.

"Мы сегодня открываем первый в селе дом культуры, концертный зал которого рассчитан на 200 мест, с большими сценическими площадками и мастерскими. В новом здании созданы все условия для проведения культурно-массовых мероприятий, кружковых занятий для детей, обучения народным ремеслам. Здесь жители села смогут проводить общественные мероприятия, для них будут ставить театральные спектакли, организовывать концерты. И, конечно, будут организованы кинопоказы", - сказал на открытии ДК глава республики Юнус-Бек Евкуров.

По его словам, с 2008 года в регионе построено более 20 объектов культуры, а до 2020 года они появятся во всех населенных пунктах республики.

Как сообщил ТАСС министр культуры региона Микаэл Базоркин, между коллективами ДК в республике будет организован конкурс. "Именно в этом доме культуры запускаем муниципальный этап пилотного проекта нового конкурса, который будет проводиться между всеми домами культуры республики. Это будет конкурс ингушского танца, причем со всеми старыми правилами этикета. Потому что ингушский танец - это не просто набор движений, а своеобразный диалог", - сказал Базоркин.

Ранее в минкультуры Ингушетии отмечали, что уровень обеспеченности жителей республики объектами культурно-досугового типа составляет 26%, что является одним из самых низких показателей в России. В 2018 году Минкультуры РФ выделило Ингушетии субсидию в 174 млн рублей на строительство восьми ДК.