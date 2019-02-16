Группа "Чайф" сообщила о пропаже гитар во время авиаперелета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Гитары участников музыкальной группы "Чайф" Владимира Шахрина и Владимира Бегунова были утеряны при перелете из Москвы, где музыканты были на гастролях, в Екатеринбург, где они живут. Об этом говорится в субботу на официальной странице коллектива в Facebook.

"Гитары Шахрина и Бегунова не прилетели в Екатеринбург", - сказано в сообщении.

"Есть версия, что грузчики в Шереметьево фотографируются и играют на них во время перерывов, - предположила группа. - А вы что думаете?"

Рок-группа "Чайф" была создана в 1985 году музыкантами Владимиром Шахриным, Владимиром Бегуновым и Олегом Решетниковым. На счету у коллектива более 15 студийных альбомов, среди которых "Жизнь в розовом дыму" (1985 год), "Пусть все будет так, как ты захочешь" (1995 год) и "Теория струн" (2017 год).