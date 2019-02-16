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Мать Децла рассказала о причине смерти сына

По словам Ирины Толмацкой, артист много работал и страдал от "перенагрузок"
Децл Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Децл
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 16 февраля. Мать рэпера Децла (Кирилл Толмацкий) Ирина Толмацкая рассказала, что причиной смерти ее сына стала большая загруженность. Об этом она сообщила в эфире "Первого канала".

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"Перенагрузки, он много работал, - заявила Толмацкая, отвечая на вопрос ведущего "Первого канала" о причине смерти Децла. - Он записал за последние полгода два альбома. Как-то жаловался, что болит рука, нога".

Кирилл Толмацкий начал записывать музыку в стиле хип-хоп в 16 лет, широкую популярность исполнителю принесли клип на песню "Вечеринка", а также хиты "Кто? Ты", "Слезы" и "Письмо". В 2018 году Кирилл Толмацкий выпустил новый альбом под названием "Неважно, кто там у руля".

Ранее сообщалось, что музыкант умер в ночь на воскресенье, 3 февраля, после выступления на частной вечеринке в Ижевске. По сообщениям СМИ, по предварительным данным, он умер из-за остановки сердца.

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