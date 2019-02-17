Участникам группы "Чайф" вернули гитары, пропавшие во время гастролей в Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Гитары участников музыкальной группы "Чайф" Владимира Шахрина и Владимира Бегунова возвращены рокерам в Екатеринбург. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье пресс-атташе коллектива Марина Залогина.

Накануне стало известно, что инструменты музыкантов потерялись при перелете из Москвы, где "Чайф" были на гастролях, в Екатеринбург, где они живут.

"Гитары были возвращены сразу, вчера, через несколько часов [после перелета]. Все в целости и сохранности", - сказала Залогина.

Кто был виновен в инциденте - пресс-атташе не уточнила. "Мы сейчас с ними так далеко находимся, что я даже не знаю, по чьей вине это случилось. Сами они не говорят", - пошутила она.

Рок-группа "Чайф" была создана в 1985 году музыкантами Владимиром Шахриным, Владимиром Бегуновым и Олегом Решетниковым. На счету у коллектива более 15 студийных альбомов, среди которых "Жизнь в розовом дыму" (1985 год), "Пусть все будет так, как ты захочешь" (1995 год) и "Теория струн" (2017 год).