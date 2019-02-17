Wizart планирует выпустить первый сезон сериала по мотивам "Снежной королевы" к 2020 году

ТАСС, 17 февраля. Российская анимационная студия Wizart Animation планирует выпустить первый сезон сериала по мотивам мультфильма "Снежная королева" к 2020 году. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе студии.

"У нас уже готовы три первых эпизода нового телесериала с любимыми героями из "Снежной королевы". Первый сезон, который будет состоять из 26 серий, мы планируем выпустить к концу 2020 года", - сказал собеседник ТАСС.

По словам представителя пресс-службы, студия также ведет переговоры по сотрудничеству с Китаем. "На данный момент студия ведет переговоры о копродакшне этого мультфильма с китайскими партнерами", - добавили в пресс-службе.

Фильмы российской франшизы "Снежная королева" показаны в 150 странах мира и переведены на 30 языков. На сегодняшний день студия Wizart выпустила уже четыре части, последняя из которых - "Снежная королева: Зазеркалье", вышла в прокат в новогодние праздники и за первый месяц заработала $5 млн.