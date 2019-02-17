Чита приняла эстафету театрального марафона, встретив труппу театра из Якутска

ЧИТА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Государственный академический русский драматический театр имени А. С. Пушкина из Якутска впервые за 26 лет приехал с гастролями в Читу в рамках Всероссийского театрального марафона. Передача эстафеты от Якутии Забайкалью состоялась в воскресенье на сцене драмтеатра в Чите.

2019 год объявлен в России Годом театра. Программа включает 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Он открылся во Владивостоке 18 января и по цепочке должен посетить все региональные театры, завершившись в самой западной точке страны - Калининграде.

"В рамках марафона мы привезли в Читу четыре спектакля русского драматического театра имени А. С. Пушкина - старейшего театра Якутии, труппа которого не приезжала в Забайкалье с 1996 года", - сказала журналистам замминистра культуры Якутии Марина Силина.

Художественный руководитель якутского театра Александр Лобанов добавил, что артисты из Якутска будут выступать в Чите с 17 по 21 февраля. Они покажут забайкальским зрителям комедию "Голодранцы и аристократы", спектакль "Два берега одной Победы", музыкальную сказку "Бременские музыканты". "Разумеется, театр имени Пушкина не мог не привезти материал известнейшего автора - нашего Александра Сергеевича. Два вечера мы будем показывать "Капитанскую дочку", - добавил худрук.

Символическую эстафету театрального марафона Селина передала замминистра культуры Забайкальского края Алексею Бочкарникову. Как уточнили ТАСС в краевом министерстве, эстафету подхватит забайкальский театр кукол "Тридевятое царство" - его артисты с 20 по 22 февраля выступят на сцене кукольного театра "Ульгэр" в Улан-Удэ. "Театр из Читы покажет в Бурятии три спектакля - это "Маленький принц на планете Земля", "Гадкий утенок" и "Сказка о рыбаке и рыбке", - отметили в пресс-службе регионального Минкультуры.

По словам министра культуры Забайкальского края Елены Михайловой, Год театра не ограничится для Забайкалья участием в марафоне. В течение года в регионе пройдут фестивали детских, любительских и профессиональных театральных коллективов, творческие встречи, мастер-классы, семинары-практикумы, премьеры спектаклей и капустники. "Запланированы обменные гастроли с театрами Самары, Белгорода, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, гастроли забайкальских театров по районам края. Еще одним важным событием года станут гастроли в Чите Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова", - добавила министр.