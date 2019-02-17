Жюри "Золотой маски" приедет в Ростов-на-Дону, чтобы посмотреть спектакль-прогулку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 февраля. /ТАСС/. Члены жюри российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска" в марте приедут в Ростов-на-Дону специально, чтобы посмотреть "невыездной" спектакль-прогулку Театра 18+ "Волшебная страна", номинированный на конкурс "Эксперимент". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Жюри действительно в этом году поедет смотреть спектакль в Ростов-на-Дону, так как это спектакль-бродилка, и он может быть показан только в этом городе", - сообщили в пресс-службе.

Действие спектакля-путешествия проходит на улицах, во дворах и на берегу реки Ростова-на-Дону, рассказал ТАСС главный режиссер театра Герман Греков. В маршрут включены места, которые скрыты от глаз постоянных жителей Ростова и не входят в стандартный тур для гостей города. Играют спектакль только в теплое время года - весной и летом, а зрителям советуют надевать удобную одежду, обувь и освободить руки, чтобы было комфортно передвигаться по городу в течение полутора часов.

"Жюри увидят спектакль в марте. Мы не можем оторвать его от Ростова и привезти в Москву, никак... Главное действующее лицо - сам город, точнее - тот Ростов, которого уже нет, который живет в воспоминаниях культовых ростовских художников, поэтов, музыкантов 1980-х годов, членов объединения "Искусство или смерть", - отметил Греков.

Спектакль создали режиссер, идеолог Театра.doc и Трансформатора.doc, продюсер Всеволод Лисовский и художник, фотограф Сергей Сапожников. Автор одноименной книги, ставшей литературной основой проекта - Максим Белозор.

Ростовская "Ханана"

Ростовские театры не номинировались на "Золотую маску" с 2011 года. В этом году впервые за шесть лет существования Театра 18+ две его работы представлены сразу в пяти номинациях.

На победу в четырех номинациях претендует "Ханана". Этот спектакль по пьесе Германа Грекова поставил Юрий Муравицкий - художественный руководитель Театра 18+, обладатель "Золотой маски" за спектакль "Зажги мой огонь" (Театр.doc, 2012 года) и наград Эдинбургского фестиваля. В музыкальном оформлении задействован лидер группы "Церковь детства", поэт Денис Третьяков. Пьесу ставили в России, Литве и Латвии, причем латвийская версия уже была показана на "Золотой маске" в 2011 году.

Авторы спектакля говорят, что это театральное представление, в котором жестокость и ужас повседневности сконцентрированы до такой степени, что зрителю становится не только страшно, но и смешно. Сцена отгорожена от зрительного зала парниковой пленкой.

"Ханана" - это такая кличка семейства. Там очень мощная палитра русской экзистенции, мы изучаем состояние падшего, маргинального человека в его крайних проявлениях... И глядя на это, мы проходим через отрицание к полному приятию. Но без встряски это невозможно", - уточнил Греков.

О театре

Независимый театр современной драматургии Театр 18+ был создан в Ростове-на-Дону в 2013 году по инициативе бизнесмена Евгения Самойлова и режиссера Ольги Калашниковой. Он расположен в здании бывшей макаронной фабрики в пространстве арт-центра MAKARONKA.

Театр знакомит с современными текстами и новыми театральными технологиями. Кроме спектаклей там проходят открытые творческие встречи, лекции ведущих современных деятелей культуры, мастер-классы, читки пьес, концерты, кинопоказы, выставки современных художников, каждый февраль проводится фестиваль в честь дня рождения театра. Несмотря на "взрослое" название театра, в его репертуаре есть спектакли для детей.

"В нашем названии заложен важный посыл, который чаще воспринимают вульгарно. Театр 18+ - это не спектакли для взрослых, это разговор по-взрослому. Смысл независимой культуры в том, что она показывает альтернативный взгляд на вещи. И если ты готов к такому разговору, то приходи к нам", - добавил Греков.