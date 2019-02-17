Умер народный артист России и Башкортостана Загир Валитов

УФА, 17 февраля. /ТАСС/. Народный артист России и Башкортостана, актер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Загир Валитов умер в Уфе. Информация об этом опубликована на сайте театра в воскресенье.

"Сегодня в Уфе после продолжительной болезни на 79-м году ушел из жизни актер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Загир Валитов. Коллектив театра выражает соболезнования родным и близким Загира Суфияновича. Информация о прощании с артистом будет размещена позднее", - говорится в сообщении.

Загир Валитов - народный артист России и Башкортостана, лауреат Государственной премии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева. С 1970 года - артист Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури.