Фильм Роберта Родригеса "Алита: Боевой ангел" стал лидером кинопроката в России

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Кинолента "Алита: Боевой ангел" (Alita: Battle Angel) возглавила кинопрокат в России и странах СНГ, собрав по итогам минувшего уик-энда 365 млн рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за 14-17 февраля.

Мелодраматический боевик американского режиссера Роберта Родригеса вышел на российские экраны 14 февраля. Лента повествует о девушке-киборге, останки которой находит в груде мусора доктор Идо. Он восстанавливает девушку, Алита становится охотницей за головами, пытаясь вернуть утерянную память. В картине снимались Роза Салазар, Кристоф Вальц, Махершала Али, Дженнифер Коннели.

Второе место по сборам заняла российская комедия "Громкая связь" режиссера Алексея Нужного, автором сценария которой выступил "Квартет И". Картина, вышедшая в прокат 14 февраля, является отечественной адаптацией итальянского фильма "Идеальные незнакомцы". Сюжет киноленты, который принес создателям 227 млн рублей за минувшие выходные, разворачивается в загородном доме, где собрались семеро друзей и договорились отвечать на все приходящие по телефону сообщения вслух, а разговаривать только по громкой связи. В фильме также снимались Мария Миронова, Ирина Горбачева, Анастасия Уколова.

Замыкает тройку романтическая комедия режиссера Кирилла Плетнева "Семь ужинов", принесшая создателям за первые выходные в прокате 68,1 млн рублей. В центре сюжета - семейная пара, переживающая кризис в отношениях. Для сохранения семьи муж разрабатывает специальный эксперимент "Семь ужинов", в ходе которого супругам необходимо семь раз поужинать вместе и посмотреть, улучшатся ли их отношения после этого. Главные роли исполнили Роман Курцын и Полина Максимова.