Датский актер Мадс Миккельсен приехал в Россию с новым фильмом "Затерянные во льдах"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Датский киноактер Мадс Миккельсен, известный по главной роли в сериале "Ганнибал", после долгого перерыва приехал в Россию с новым фильмом "Затерянные во льдах", в котором сыграл главную роль. Об этом ТАСС сообщил в понедельник представитель компании-прокатчика картины Planeta Inform Film Distribution.

"Актер рассказал, что был в России уже два раза, однако последний приезд состоялся около 10 лет назад, - отметил собеседник агентства. - И всегда это были очень короткие визиты". Миккельсен прилетел в Москву в воскресенье "и уже успел прогуляться по Красной площади".

В понедельник Миккельсена ждет насыщенная программа - он пообщается с прессой, проедется по городу, а вечером пройдут две премьеры фильма с его участием, отметил представитель прокатчика. Первый показ картины "Затерянные во льдах" будет организован для поклонников артиста в киноцентре "Октябрь", второй - для вип-гостей в кинотеатре "Москва".

Новая лента - приключенческо-драматический триллер - выйдет на российские экраны 21 февраля. Премьера фильма состоялась в прошлом году в рамках внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля. Миккельсен сыграл в картине режиссера и сценариста Джо Пенны роль пилота потерпевшего крушение вертолета, который оказался в арктической пустыне, где температура воздуха может опускаться до минус 70 градусов. Вместе со случайной попутчицей, которую играет Мария Тельма Смарадоттир, им предстоит борьба за выживание.

Миккельсен наиболее известен по роле доктора Ганнибала Лектера в телесериале "Ганнибал". Также он удостоен приза Каннского кинофестиваля за роль в фильме "Охота" режиссера Томаса Винтерберга, награжден рыцарским орденом Даннеброг лично королевой Дании Маргрете II 16 апреля 2010 года. Среди фильмов с участием актера - "Изгой-один. Звездные войны. Истории", "Доктор Стрэндж", "Мушкетеры", "Казино "Рояль", "После свадьбы", "Пламя и Цитрон". В 2011 году Мадс Миккельсен получил премию Европейской киноакадемии "За выдающиеся достижения в мировом кино".