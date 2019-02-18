Сергей Полунин и Парижская опера могут вернуться к вопросу сотрудничества

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сотрудничество танцовщика Сергея Полунина с Парижской оперой может быть возобновлено. Об этом он рассказал на пресс-брифинге на сцене Большого зала МКЗ "Зарядье".

По его словам, ситуация с Парижской оперой, отозвавшей его приглашение на участие в балете "Лебединое озеро", его не расстроила. "[Ситуация] с Парижской оперой - нет, [ не расстроила], потому что директор мне сказал, что когда все утрясется - меня обратно позовут. А СМИ подняли не те темы, почему на самом деле отказались. Я когда пошутил про толстых - они из-за этого отказались, а в СМИ преподали, как будто я обидел меньшинство", - сказал танцовщик журналистам.

По его мнению, реакция европейской общественности на записи в его Instagram говорит о том, что подлинной свободы слова на западе нет. "Мой Instagram показал, что нет свободы слова на западе. То есть абсолютно, если у тебя другое мнение. Когда я сделал татуировку Путина, то журналы сразу отказались со мной сотрудничать многие, и это ни с чем не было связано, кроме как с тем, что я подошел не с той позиции, с которой людям пытаются информацию подать", - считает Полунин.

Ранее Парижская опера отозвала приглашение Полунину принять участие в балете "Лебединое озеро" в феврале 2019 года после того, как он опубликовал в своем профиле в Instagram комментарий, в котором резко высказался в адрес полных людей. Комментарий был удален на следующий день.