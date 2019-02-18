Более 27 млн рублей направят в Тверской области в 2019 году на поддержку театров

ТАСС, 18 февраля. Более 27 млн рублей из федерального и регионального бюджетов в 2019 году направят на техническое оснащение и подготовку новых постановок в театрах Тверской области. Почти половину из этой суммы получат театральные коллективы малых городов региона, сообщила пресс-служба областного правительства.

"В Год театра на поддержку театров Тверской области будет направлено более 27 млн рублей. Из них порядка 11,5 млн рублей получат театры малых городов. В частности, 5,7 млн рублей планируется предоставить Вышневолоцкому драматическому театру на приобретение нового автобуса для гастролей и подготовку трех новых постановок. Около 5,8 млн рублей планируется предоставить Кимрскому театру драмы и комедии на покупку автобуса и создание нового спектакля", - говорится в сообщении.

Еще около 8 млн рублей получит Тверской театр кукол на подготовку четырех новых спектаклей, закупку оборудования для малой сцены, радиоцеха, осветительного, швейного, конструкторского и столярного цехов. "Свыше 7,8 млн рублей заложено на поддержку Тверского театра юного зрителя, средства пойдут на создание трех новых спектаклей, дооборудование столярного, бутафорского, декорационного и других цехов", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, профессиональные театры региона в Год театра планируют подготовить 32 новых спектакля. В течение года творческие коллективы посетят все города и районные центры области со спектаклями в рамках проекта "Театр в глубинку".

"Верхневолжье обладает богатой историей развития театрального искусства, которую сегодня с успехом преумножают коллективы профессиональных и любительских театров. Яркие работы талантливых режиссеров и актеров на тверской земле получили высокое общественное признание и искреннюю любовь зрителей, выполняют значимую роль в формировании нравственных ценностей, воспитании подрастающего поколения", - приводит пресс-служба слова губернатора Игорь Рудени.