Третьяковка перед выставкой Репина заключила допконтракт с Росгвардией на 1 млн рублей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Третьяковская галерея заключила с Росгвардией дополнительный контракт на 1 млн рублей в связи с предстоящей выставкой работ Ильи Репина, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе галереи.

"Подтверждаем информацию о заключении дополнительного контракта с Росгвардией на 1 млн рублей", - сказали в пресс-службе и уточнили, что это связано с масштабной выставкой Репина, которая откроется в музее весной и на которой будет представлено более 180 живописных и свыше 130 графических работ.

Ранее сообщалось, что после кражи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" Росгвардия и Третьяковская галерея прорабатывают вопрос усиления охраны в музее за счет охраны выхода из галереи. Речь идет о сотрудниках Росгвардии, дежурящих не только на входе, но и на выходе из музея.

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым", предоставленная Русским музеем для временной выставки в Третьяковской галерее, была похищена из экспозиции 27 января, а утром следующего дня стало известно, что она найдена. Похитителя задержали по горячим следам в поселке Заречье Московской области, картину нашли на стройке в Одинцовском районе Подмосковья и вернули на выставку.