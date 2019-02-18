Первая монографическая выставка художника Гампельна открылась в Пушкинском музее в Москве

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Первая монографическая выставка картин глухонемого живописца-портретиста Карла Гампельна открылась в понедельник в Государственном музее А.С. Пушкина в Москве к 225-летию со дня рождения художника.

"Раньше такого комплексного внимательного взгляда на творчество художника не было, Гампельн оказался очень сильно разрознен по разным музеям и собраниям, и здесь впервые представляется возможность увидеть в комплексе его произведения. Его графика уникальна, даже те вещи, которые не имели его авторскую подпись, включены в проект, потому что, безусловно, понятно авторство. Хотя большинство работ он подписывал, и всем искусствоведам известна его знаменитая подпись "Глухонемой", - рассказал на открытии выставки руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.

Он отметил, что всего на выставке представлено около 200 работ художника из 23 музеев и четырех частных собраний. Кибовский добавил, что 20 февраля в Историческом музее для посетителей откроется вторая часть выставки, посвященная Гампельну. "Если здесь представлен большей частью портретный жанр, то там будет бытовой", - пояснил он. Выставка Гампельна в Пушкинском музее продлится до 19 мая, а в Историческом музее она будет работать до 13 мая.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе музея, на выставке представлен, в частности, портрет отца Пушкина, выполненный художником.

Гампельн (1794 - 1880) - русский живописец-портретист, гравер и литограф. Работал в графике и живописи.