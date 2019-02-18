Пермский театр оперы и балета представит "Щелкунчика" на "Золотой маске" в Москве

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Пермский театр оперы и балета во вторник представит на сцене Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко балет "Щелкунчик", номинированный в семи категориях в рамках юбилейной XXV российской национальной премии "Золотая маска". Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Балет-феерия в двух действиях с эпилогом на музыку Петра Чайковского поставлен хореографом Алексеем Мирошниченко, также выступившим автором либретто по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король".

"Не скрою, мне всегда хотелось рассказать эту историю по-своему, - процитировали Мирошниченко в пресс-службе "Золотой маски". - Мы придумали сказочно-философскую вещь, в которой царят Чайковский и Гофман, мерцают Петипа и Лев Иванов, и в отдельные моменты проявляется Вайнонен. Мне было важно по-своему отдать дань уважения Василию Ивановичу Вайнонену, и я завуалировал в тексте балета несколько даже не то чтобы цитат из предыдущего спектакля, а пластических подобий, намеков, хореографически близких ощущений музыки".

Музыкальный руководитель и дирижер постановки Артем Абашев заявил, что "Щелкунчику" нет равных не только среди сочинений Чайковского, но и в целом в жанре балета. "Тема Рождества, праздника, разнообразных фокусов передана в этой партитуре различными тембровыми красками. Здесь Чайковский показывает себя не только как уверенный драматург, но и как музыкант-импрессионист", - отметил он.

И Мирошниченко, и Абашев отмечены комиссией "Золотой маски" в профильных номинациях. Также за главную театральную награду страны поборются художник Альона Пикалова, автор костюмов Татьяна Ногинова и исполнители главных ролей Полина Булдакова и Павел Савин.

Фестиваль спектаклей-номинантов "Золотой маски" завершится церемонией награждения лауреатов 16 апреля 2019 года на Исторической сцене Большого театра.