Большой театр поздравляет народного артиста СССР Владимира Атлантова с 80-летием

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Большой театр России поздравляет народного артиста СССР Владимира Атлантова, которому во вторник исполняется 80 лет. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

"Большой театр поздравляет Владимира Андреевича Атлантова с 80-летним юбилеем", - сказала собеседница агентства. Она напомнила, что знаменитый певец работал в Большом с 1967 по 1988 год, исполнив на его сцене главные партии в 18 операх. "В честь юбилея Владимира Атлантова Музей Большого театра готовит выставку, которая откроется в марте. А в апреле Атлантову будет посвящено одно из представлений оперы Верди "Травиата", в которой в роли Альфреда в свое время блистал замечательный артист", - сказала Новикова.

Атлантов работал в Большом театре в то время, когда там пели Ирина Архипова, Галина Вишневская, Тамара Милашкина, Елена Образцова, Юрий Мазурок, Евгений Нестеренко. "Владимир Атлантов обладает уникальным голосом и большим художественным дарованием. Мне не приходилось еще встречать драматического тенора такой красоты, выразительности, мощи, экспрессии", - отзывался об Атлантове композитор Георгий Свиридов, слова которого привела пресс-атташе ГАБТ.

Из биографии Атлантова

Владимир Атлантов родился 19 февраля 1939 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), в семье оперных певцов. В 1963 году окончил вокальный факультет Ленинградской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Однако, еще будучи студентом 4-го курса, был принят в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинский театр) стажером, а в 1963 году после успешного окончания консерватории стал солистом театра.

В 1963-1965 годах стажировался в Школе усовершенствования оперных певцов при миланском театре "Ла Скала". В 1964 году в составе труппы Большого театра пел на сцене "Ла Скала" во время первых обменных гастролей двух театров. С 1967 по 1988 год - солист Большого театра в Москве. Выступал также как концертный певец, много гастролировал за рубежом.

В 1987 году получил в Австрии почетное звание "каммерзенгер". В 1988 году уехал из Советского Союза на Запад, где выступал на крупнейших сценах мира: пел в "Ла Скала", Метрополитен-опера, Ковент Гарден, Парижской национальной опере, Венской государственной опере, театре Колон, а также в оперных театрах Берлина, Гамбурга, Мюнхена, Штутгарта, Барселоны, Рима, Вероны, Сан-Франциско, Токио, Нагасаки, Осаки. Последний спектакль с участием певца - "Паяцы" Леонкавалло - состоялся 1 марта 1996 года в Дортмунде (Германия).

Постоянно проживает в Вене (Австрия).

С 7 по 15 сентября 2002 года дал ряд мастер-классов в Санкт-Петербургской консерватории, а также в Академии молодых оперных певцов при Мариинском театре. 15 сентября 2002 года принял участие в концерте "Голоса России - великому городу", проходившем в Санкт-Петербургской филармонии в рамках празднования 300-летия Санкт-Петербурга. На V Конкурсе имени Н. А. Римского-Корсакова, состоявшемся в Санкт-Петербурге в ноябре 2002 года, Владимир Атлантов учредил специальный приз "За артистизм", которым наградил солиста Мариинского театра Владислава Сулимского.