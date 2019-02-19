Выставка русской живописи последнего столетия на религиозные сюжеты открылась в Италии

РИМ, 19 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Выставка "Открытая книга", посвященная религиозным сюжетам в творчестве русских художников XX-XXI веков, открылась в Аквилеи на северо-востоке Италии. Как ТАСС сообщили в посольстве РФ в Ватикане, при поддержке которого организована экспозиция, инициатива принадлежит Патриаршему совету по культуре и является продолжением культурно-гуманитарного сотрудничества Московского патриархата и Ватикана.

Выставка разместилась в Национальном археологическом музее во дворце Мейзлик. В основу экспозиции легли большей частью произведения из фондов Института русского реалистического искусства, самого большого частного музея Москвы. Среди представленных работ - картина Василия Поленова "Левий Матфей", а также полотна таких известных мастеров ХХ века и современных художников, как Сергей Герасимов, Александр Лактионов, Михаил Кончаловский, Гелий Коржев, Петр Оссовский, Александр и Петр Смолины, Андрей Тутунов, Михаил Абакумов, Михаил Кугач, Петр Дик, Ким Бритов, Юрий Матушевский, Сергей и Алексей Ткачевы, Альбер Папикян, Виктор Рейхет. Дополняют экспозицию работы молодых художников - выпускников художественных вузов Москвы.

По мнению кураторов, в основе русской живописи всегда лежали духовные и религиозные темы, часто переосмысленные в неожиданном ключе и стилях. "Эти произведения - как исповедь художников. В экспозицию вошли работы разных направлений - от московского сезанизма и гиперреализма до стиля владимирской школы. Таким образом выставка позволит зрителю познакомиться не только с отдельными произведениями и погрузиться в исторический контекст, но и узнать на примере этих картин, какой разнообразной была и остается художественная жизнь России в обозначенный временной период", - говорится в аннотации к выставке, которая продлится до 31 марта.

Ее проведение стало возможно при поддержке фонда "Аквилея". При его непосредственном участии в Аквилее прошли заметные экспозиции в рамках масштабного проекта "Раненая археология", который имел своей целью познакомить европейскую публику с искусством регионов, оказавшихся в центре конфликтов. В этой серии прошли уже три выставки - "Лики Пальмиры", посвященная наследию древнего сирийского города, спасенного от полного уничтожения террористами "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ) при помощи России, а также из коллекции музея "Бардо" в Тунисе, подвергшегося атаке террористов, и сокровищ Ирака, страны, чье культурное наследие также находится под угрозой. Возглавляет фонд дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Антонио Дзанарди Ланди, который по-прежнему уделяет много внимания культурным связям с Россией.

Два дня назад в Ватикане завершилась крупнейшая выставка русской живописи из коллекции Третьяковской галереи "Русский путь. От Дионисия до Малевича". Посмотреть и познакомиться с шедеврами, такими как "Купание красного коня" Петрова-Водкина, "Не ждали" Репина, "Тройка" Перова, "Черный квадрат" Малевича, "Демон" Врубеля, "Явление Христа народу" Иванова, приходил лично Папа Римский Франциск. Понтифик признался, что потрясен глубиной и духовностью этих работ.