В Сан-Франциско отменили показ фильма "Т-34"

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Показ военной кинодрамы режиссера Алексея Сидорова "Т-34" отменен в Сан-Франциско из-за радикальной реакции группы лиц, якобы увидевших в картине пропаганду и запугавших этим владельца кинотеатра. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил в понедельник Александр Беляков - директор по развитию группы компаний "Киносфера", которая осуществляет прокат фильма на территории Северной Америки.

"Показ, который должен был состояться 21 февраля в кинотеатре Сан-Франциско, сорван из-за нездоровой реакции отдельных радикалов, увидевших в фильме пропаганду, - отметил он. - При этом сами активисты утверждают, что картину не видели, а лишь посмотрели трейлер. Поэтому я не очень понимаю, в чем они увидели проблему. Предполагаю, что радикалы протестуют только потому, что фильм из России, - возможно, предыдущие три года они не слышали, что мы организовываем прокат российских фильмов, а сейчас об этом узнали и будут нам активно мешать и дальше".

Большие киносети показ не отменят

По словам Белякова, сначала активисты пытались сорвать показ в Бостоне (штат Массачусетс). "У них, к сожалению, получилось запугать многочисленными телефонными звонками и электронными письмами маленький, независимый кинотеатр в Бостоне, владелец которого испугался за свой бизнес. Но мы тут же обратились к нашим партнерам - второй по величине киносети в мире, и они предоставили зал для показа в Бостоне в тот же день, поскольку сеть запугать они не в состоянии", - пояснил он.

"Чтобы фильм пошел по кинотеатрам Северной Америки, мы проходим специальную кинокомиссию в Канаде, которая очень строго относится к проверке любого кино, предлагаемого к прокату. В этот раз комиссия не увидела ничего из того, о чем заявляют радикально настроенные активисты, ничего неправильного в фильме не нашли. Более того, наши партнеры - сети кинотеатров - также сначала посмотрели фильм и сказали, что ничего в нем нет такого, что могло бы помешать прокату, и отменять показы они не собираются", - подчеркнул Беляков.

Однако в Сан-Франциско сложилась такая же ситуация, как и в Бостоне. "Активисты запугали звонками и е-мейлами владельца частного кинотеатра, несмотря на то, что мы уже показывали здесь несколько фильмов, и все было хорошо. Но сейчас владелец даже не пытается понять, есть в фильме пропаганда или нет, он просто боится за свой бизнес. Мы это понимаем, хотя и не согласны с его решением, так как это дает основание радикалам и дальше пытаться воздействовать на других владельцев кинотеатров", - пояснил представитель кинопрокатчика.

Аншлаги и успех у зрителей

"Фильм "Т-34" - военный экшн, аттракцион с отличными спецэффектами, роли исполнили известные российские актеры. И кинематограф, как и мы - вне политики. Мы лишь хотим, чтобы как можно больше людей смогли посмотреть разное и самое лучшее российское кино, все остальное - дело вкуса, - отметил собеседник агентства. - В США у каждого человека есть право выбора, и зрители сами в состоянии принять решение, смотреть фильм или нет".