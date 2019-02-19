Госдума одобрила в первом чтении передачу инвесторам памятников в плохом состоянии

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий передачу в концессию или в государственно-частное и муниципально-частное партнерство объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии для их сохранения.

"Одним из существенных условий концессионного соглашения будет являться обязанность концессионера проводить работы по сохранению объекта культурного наследия с соблюдением требований законодательства <…> Закон о государственно-частном партнерстве дополняется нормой, предусматривающей возможность предоставления частным партнерам объектов культурного наследия в целях их сохранения. В соответствии с соглашением частному партнеру будут передаваться только объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии", - говорится в пояснительной записке.

Как сообщила на пленарном заседании статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, цель законопроекта - создать условия для привлечения частных инвесторов в целях восстановления разрушенных объектов культурного наследия. "В едином госреестре памятников культурного наследия... зарегистрировано более 140 тыс. таких объектов, из них 34 тыс. (23,8%) находятся в неудовлетворительном состоянии", - сказала она. По словам замглавы министерства, на сохранение всех объектов культурного наследия на территории РФ потребовалось бы направить более 3,5 трлн рублей, при этом в прошлом году лимит бюджетного финансирования на эти цели составил 9,9 млрд рублей.

В то же время законопроект запрещает передавать частному партнеру объекты культурного наследия религиозного назначения, мемориальные квартиры, мавзолеи, произведения монументального искусства, отдельные захоронения, объекты археологического наследия, науки и техники, включая военные.