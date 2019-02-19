Российское кино четвертый год подряд побило рекорды по сборам

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский во вторник сообщил, что в российский прокат в 2018 году вышло 142 отечественных фильма. Такие данные глава министерства привел на встрече с руководителями компаний - лидеров отечественного кинопроизводства.

"Сначала нужно подвести формальные статистические итоги 2018 года, - сказал Мединский. - В прокате было 142 российских фильма, это, к слову, что мало снимается кино". Он добавил, что 35 картин из этого числа были созданы при поддержке Минкультуры, 39 - Фонда кино.

Сборы российских фильмов составили более 12 млрд рублей, это 27% от общих сборов в России. "Это абсолютный рекорд, уже четвертый год подряд мы рекорды обновляем", - отметил министр. По его словам, в 2018 году финансовая поддержка была оказана 130 новым игровым фильмам, 340 анимационным лентам, 241 документальной картине.

Как отметил Мединский, по программе кинофикации уже открыто 787 новых кинозалов, половина из них открыта в прошлом году. Отдельно министр остановился на ситуации с кинофестивалями. "Мы поддерживаем более 50 кинофестивалей, 60 международных фестивалей и Дней кино, - сказал он. - Цифра большая, давайте об этом подумаем".

Во встрече принимают участие руководитель кинокомпании "Арт Пикчерс Студио" Федор Бондарчук, директор "Кинокомпании "СТВ" Сергей Сельянов, основатель кинокомпании "Нон-стоп Продакшн" Александр Роднянский, художественный руководитель киностудии "Рок" Алексей Учитель, генеральный директор кинокомпании "Студия ТриТэ" Леонид Верещагин, генеральный директор компании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин, кинорежиссер, сценарист, продюсер Тимур Бекмамбетов и другие.